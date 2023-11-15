В полушаге от диабета. Диетолог рассказала, как украинцам уберечься от опасной болезни
Диабет 2 типа обычно считается результатом нашего образа жизни. Такой тип болезни встречается в 90% случаев, а в 10% - это диабет 1-го типа, поэтому он проявляется в молодом возрасте. Диабет 2-го типа часто никак не обнаруживается, у пациента нигде ничего не болит.
Как его предупредить и не болеть, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook диетолога Оксаны Скиталинской.
Как узнать, есть ли у вас диабет
Вам нужно сдать анализ крови в лаборатории. Это должна быть кровь не из пальца, а из вены. Можно также сдать кровь на гликозилированный гемоглобин. Если вам больше 45 лет, такой анализ нужно делать каждый год.
Что может способствовать развитию диабета?
- Избыточный вес и ожирение
- Сидячий образ жизни
- Наследственность
- Питание, в котором много сладостей и жиров
- Большая масса тела ребенка при рождении - 4+ кг (для мамы)
- Поликистоз яичников
Как питаться для профилактики диабета
Питайтесь низкогликемической пищей - запомните это основное правило. Низкогликемична она потому, что не вызывает гипергликемию, то есть высокого уровня глюкозы в крови.
Низкогликемическими продуктами являются белковые блюда (мясо, рыба, птица, кисломолочные, бобовые, грибы) и большая часть овощей (капуста, перец, помидоры, кабачки и т.д. и вся зелень), а также кислые ягоды, лимоны.
Из зерновых это может быть гречка, овсянка, хлеб с отрубями грубого помола.
Рацион должен быть богат продуктами с витамином С, омега-3, магнием, витаминами группы В. Хорошим средством для нормализации глюкозы и снижения инсулинорезистентности является метформин.
Чтобы проконтролировать именно ваш уровень глюкозы, используйте глюкометр: измеряйте натощак и через 1-2 часа после еды. Но этот метод не надежен для диагностики диабета. Для этого нужно пойти в лабораторию и сдать кровь из вены.
Ешьте 2-3 раза в день, в другое время пейте теплую воду с лимоном. Такая частота приема пищи способствует нормализации уровня глюкозы в крови.
Если хочется перекусить - съешьте бутерброд из отрубного или максимально зернового твердого хлеба с тонкой пластинкой сыра пармезан и тарелки салата из свежей или квашеной капусты.
Употребляйте зелень и ягоды - они обладают противовоспалительными свойствами, защищают сосуды от воспалений и повреждений.
Правильно готовьте еду: варите, запекайте. Старайтесь не жарить - избыток жира, особенно насыщенного, ухудшает работу инсулиновых рецепторов.
От чего резко поднимается глюкоза в крови?
- От сладких напитков, включая фруктовые соки
- От любых сладостей (конфеты, печенье, вафли) и от мучных изделий, в которых нет оболочек зерна (отрубей)
- От смузи из сладких фруктов (бананов и тд)
Что еще делать, чтобы избежать диабета
- Держите вес в норме
- Много двигайтесь: ходите, делайте упражнения, танцуйте. Движение активирует инсулиновые рецепторы, будет лучше усваиваться глюкоза и меньше превращаться в жир
- Спите достаточно, чтобы выспаться
На фоне диабета ускоренно развиваются многие другие болезни, в частности, рак и болезни мозга, такие как деменции и болезнь Альцгеймера.
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