В полушаге от диабета. Диетолог рассказала, как украинцам уберечься от опасной болезни

Диабет 2 типа обычно считается результатом нашего образа жизни. Такой тип болезни встречается в 90% случаев, а в 10% - это диабет 1-го типа, поэтому он проявляется в молодом возрасте. Диабет 2-го типа часто никак не обнаруживается, у пациента нигде ничего не болит.

Как его предупредить и не болеть, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook диетолога Оксаны Скиталинской.

Как узнать, есть ли у вас диабет

Вам нужно сдать анализ крови в лаборатории. Это должна быть кровь не из пальца, а из вены. Можно также сдать кровь на гликозилированный гемоглобин. Если вам больше 45 лет, такой анализ нужно делать каждый год.

Что может способствовать развитию диабета?

Избыточный вес и ожирение

Сидячий образ жизни

Наследственность

Питание, в котором много сладостей и жиров

Большая масса тела ребенка при рождении - 4+ кг (для мамы)

Поликистоз яичников

Как питаться для профилактики диабета

Питайтесь низкогликемической пищей - запомните это основное правило. Низкогликемична она потому, что не вызывает гипергликемию, то есть высокого уровня глюкозы в крови.

Низкогликемическими продуктами являются белковые блюда (мясо, рыба, птица, кисломолочные, бобовые, грибы) и большая часть овощей (капуста, перец, помидоры, кабачки и т.д. и вся зелень), а также кислые ягоды, лимоны.

Из зерновых это может быть гречка, овсянка, хлеб с отрубями грубого помола.

Рацион должен быть богат продуктами с витамином С, омега-3, магнием, витаминами группы В. Хорошим средством для нормализации глюкозы и снижения инсулинорезистентности является метформин.

Чтобы проконтролировать именно ваш уровень глюкозы, используйте глюкометр: измеряйте натощак и через 1-2 часа после еды. Но этот метод не надежен для диагностики диабета. Для этого нужно пойти в лабораторию и сдать кровь из вены.

Ешьте 2-3 раза в день, в другое время пейте теплую воду с лимоном. Такая частота приема пищи способствует нормализации уровня глюкозы в крови.

Если хочется перекусить - съешьте бутерброд из отрубного или максимально зернового твердого хлеба с тонкой пластинкой сыра пармезан и тарелки салата из свежей или квашеной капусты.

Употребляйте зелень и ягоды - они обладают противовоспалительными свойствами, защищают сосуды от воспалений и повреждений.

Правильно готовьте еду: варите, запекайте. Старайтесь не жарить - избыток жира, особенно насыщенного, ухудшает работу инсулиновых рецепторов.

От чего резко поднимается глюкоза в крови?

От сладких напитков, включая фруктовые соки

От любых сладостей (конфеты, печенье, вафли) и от мучных изделий, в которых нет оболочек зерна (отрубей)

От смузи из сладких фруктов (бананов и тд)

Что еще делать, чтобы избежать диабета

Держите вес в норме

Много двигайтесь: ходите, делайте упражнения, танцуйте. Движение активирует инсулиновые рецепторы, будет лучше усваиваться глюкоза и меньше превращаться в жир

Спите достаточно, чтобы выспаться

На фоне диабета ускоренно развиваются многие другие болезни, в частности, рак и болезни мозга, такие как деменции и болезнь Альцгеймера.