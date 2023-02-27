Котлеты из квашеной капусты: диетолог поделилась вкусным и полезным рецептом

Рецепт овощных котлет из квашеной капусты

Эти котлеты станут превосходной заменой мясных. Они хорошо подойдут людям, которые придерживаются диеты, направленной на похудение.

Ингредиенты:

квашеная капуста - 100 г

овсяные хлопья - 20 г

лук - 40 г

яйцо -1 шт.

специи - по вкусу

масло оливковое для смазывания формы

сметана для подачи - 30 мл

Пошаговая инструкция по приготовлению

Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять 5 минут.

Добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту (перед этим хорошо отожмите от рассола), добавьте специи. Замесите тесто, сформуйте котлетки.

Дно формы застелите пергаментом, смажьте оливковым маслом, выложите котлетки.

Запекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов. В процессе котлетки нужно перевернуть на другую сторону. Подавайте это блюдо со сметаной.

Вот так выглядят котлеты из квашеной капусты (фото: Facebook/ Светлана Фус)