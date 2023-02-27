Котлеты из квашеной капусты: диетолог поделилась вкусным и полезным рецептом

Каждая хозяйка знает множество рецептов котлет - и мясных, и овощных. Прекрасным дополнением этого списка станут котлеты из квашеной капусты. Они легко и быстро готовятся, а еще - очень вкусные и полезные.
Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.
Эти котлеты станут превосходной заменой мясных. Они хорошо подойдут людям, которые придерживаются диеты, направленной на похудение.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять 5 минут.
Добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту (перед этим хорошо отожмите от рассола), добавьте специи. Замесите тесто, сформуйте котлетки.
Дно формы застелите пергаментом, смажьте оливковым маслом, выложите котлетки.
Запекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов. В процессе котлетки нужно перевернуть на другую сторону. Подавайте это блюдо со сметаной.
Раньше мы делились рецептом полезного майонеза, который не вредит фигуре.
Читайте также о том, как приготовить домашний творог лабне.