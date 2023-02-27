Котлети із квашеної капусти: дієтолог поділилась дуже смачним і корисним рецептом

Кожна господиня знає безліч рецептів котлет - і м'ясних, і овочевих. Чудовим доповненням цього списку стануть котлети із квашеної капусти. Вони легко і швидко готуються, а ще - дуже смачні та корисні.
Рецептом поділилась дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Facebook.
Ці котлети стануть чудовою заміною м'ясних. Вони добре підійдуть людям, що дотримуються дієти, спрямованої на схуднення.
Інгредієнти:
Вівсяні пластівці змішайте з яйцем, дайте постояти 5 хвилин.
Додайте дрібно нарізану цибулю та квашену капусту (перед цим добре її відтисніть від розсолу), додайте спеції. Замісіть тісто, сформуйте котлетки.
Дно форми застеліть пергаментом, змастіть оливковою олією, викладіть котлетки.
Запікайте 15-20 хвилин за температури 200 градусів. У процесі котлетки необхідно перевернути на інший бік. Подавайте цю страву зі сметаною.
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