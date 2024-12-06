"После взрыва смотрела в небо и ничего не понимала": Татьяна из Харькова доверила свою историю музею "Голоса мирных"

Музею "Голоса Мирных" Татьяна рассказала о том трагическом дне в апреле 2022 года, когда она упустила возможность ходить.

"Услышала над головой сильный гул и неожиданно упала. Смотрела в небо и ничего не понимала. Вокруг раздавались крики: "Вызовайте скорую!" Сначала я была в сознании, но пошевелиться не могла", - вспоминает Татьяна.

Очнулась она уже в реанимации. Врачи долго боролись за ее жизнь. Затем начался долгий сложный путь к выздоровлению, ведь последствия ранений она испытывает до сих пор.

"Я была на волоске от смерти. Теперь моя главная задача - снова научиться ходить и быть самостоятельной", - делится Татьяна. Ее история - одна из многих историй украинцев, которые не потеряли силы духа и жажды жизни, несмотря на очень тяжелые обстоятельства. Смотрите историю Татьяны здесь .

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, которые пострадали в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация и психологическая помощь.

Музей "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.