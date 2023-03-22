После двух ранений вернулся на фронт: на войне погиб чемпион Европы по боксу

Об этом сообщили на странице Федерации бокса Украины в Facebook .

Когда погиб боксер

В мае 2022 года Максим сознательно отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска. После двух ранений он снова вернулся на фронт.

Однако 10 марта погиб в Луганской области от рук российских оккупантов.

Все небезразличные могут поддержать семью Максима. Номер карты для помощи матери:

4441 1144 4420 0776 - Галиничева Светлана Дмитриевна.

Что о нем известно

Перспективный украинский боксер выигрывал "золото" чемпионата Европы среди молодежи 2017 года, был серебряным призером юношеских Олимпийских Игр 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы до 22 лет 2021 года.

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны Галиничев давал интервью ФБУ, в котором рассказал, что именно подтолкнуло его к занятиям боксом и мотивировало оставаться в спорте.

По его словам, он хотел обеспечить достойное будущее своим детям.

"Прежде всего, мотивировало желание обеспечить будущее своим детям, чтобы семья мною гордилась. Несмотря на мой молодой возраст, я уже имею свою семью. У меня есть маленькая дочь - Василиса, которой в феврале 2022 года исполнится два года", - сказал он.

Также он добавил, что в секцию по боксу его привел папа в 10 лет.

"Я сразу "загорелся", очень понравилось. На первое время самым сложным было приучить себя к дисциплине, жесткому распорядку. Но со временем я понял, что без этого невозможно - это твой хлеб", - отметил Максим.

На войне погиб Максим Галиничев (fbu.org.ua)