После многолетнего брака Винницкая призналась, что у нее есть страх развода: певица назвала причину

Более 30 лет певица Алена Винницкая состоит в браке с музыкантом Сергеем Большим. Несмотря на многолетние законные отношения с избранником, исполнительница призналась, что испытывает страх развода, и объяснила, в чем именно дело.

Что говорит Винницкая о браке с Большим

"Я боюсь развода. Вернее, я не то что его боюсь, я просто чувствую, что на этой территории - развода именно, если мы возьмем, - чувствую свою несостоятельность. Я чувствую независимость какую-то или страх. Я чувствую неспособность самой что-то сделать, такое есть немного", - объясняет она свое мнение на этот счет.

Алена подчеркивает, что этот момент нужно проработать. Одно из ключевых правил успешного брака, по ее мнению, - понимать, что вы с партнером все равно остаетесь двумя разными людьми, двумя разными личностями.

"Это просто надо проработать, потому что каждый человек он может и он способен. Мы все что-то терпим в отношениях. Если мы не умеем друг друга терпеть, ничего не будет, потому что мы два разных человека. Не надо придумывать какую-нибудь другую половинку, которая будет как ты. Может, с годами вы станете более похожими и вам будет легче находить общий язык, но на самом деле вы все равно будете разными людьми. В отношениях нужно быть очень-очень бережным", - говорит звезда.

Винницкая с мужем (Фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Бывшая участница "ВИА Гры" также поделилась, что за время брака у них с Сергеем были разные ситуации. Она говорит, что это те случаи, которые помогали понять, как можно поступать в браке, а как не следует.

"С 18 лет, без опыта вообще каких-то отношений, мы прошли весь этот путь. Было все: сначала было классно, потом все было плохо, потом как-то ровно. То есть все, что есть, все это мы прошли и проходим дальше. Никто еще не остановился", - рассказывает Винницкая.

"В наших отношениях не штиль, пока нет. Элемент зависимости, безусловно, он есть. Ведь когда ты так глубоко корнями врастаешь в человека, очень трудно отцепиться, даже если происходит что-то не то, что нужно. Но вы не сможете обойти это. Вообще если у людей произошли какие-то интимные отношения и они друг друга узнали именно с этой стороны, то это мгновенная зависимость", - также добавляет она.

Пара вместе уже более 30 лет (Фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Напоследок певица отмечает, что не очень любит комментировать личную жизнь, поэтому говорит об этом с осторожностью. Она подчеркивает, что тема семьи является для нее сокровенной, а не такой, которой хочется делиться с другими.

Напомним, за Сергея Большого Винницкая вышла замуж в 1993 году. Детей у пары нет.