ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После 24 февраля на фронт ушло более двух тысяч партийцев "Евросолидарности", - Порошенко

Новина українською →
Четверг 16 марта 2023 21:52
После 24 февраля на фронт ушло более двух тысяч партийцев "Евросолидарности", - Порошенко Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

После 24 февраля 2022 пошли защищать Украину в Вооруженные Силы Украины и силы терробороны 2214 партийцев "Европейской солидарности". 42 из них погибли в боях за Украину.

Об этом сообщил лидер партии Петр Порошенко.

"После полномасштабного вторжения 2 214 партийцев "Европейской солидарности" пошли защищать Украину в ВСУ и ТРО. И сегодня они в холодных окопах, под шквальным огнем по всей линии столкновения. Днем и ночью борются, чтобы Украина жила. Каждый раз, когда еду на фронт, мы встречаемся, чтобы обняться, пожать руки, поговорить. Но передать технику, которая будет гнать врага в ад", - отметил Порошенко.

Он также выложил видео с героями. "Мы будем снимать еще и еще. Чтобы показать вам их лица", - добавил Порошенко.

Напомним, сегодня после обеда оккупанты обстреляли населенный пункт Стариково в Сумской области из минометов.

Кроме того, вчера россияне обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Европейская солидарность