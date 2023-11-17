"Ушла голая-босая". Нитич вспомнила скандал с Бебешко и тайный разговор с женой Скрябина

Украинская певица Мила Нитич рассказала, как закончилось ее сотрудничество с продюсером Владимиром Бебешко. Как выяснилось, после этого между ними был большой скандал.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк Нитич решила в последний раз вспомнить о Бебешко публично и впервые рассказать, что скрывала от фанатов.

"Ушла голая-босая"

Артистка рассказала, что после окончания сотрудничества с Бебешко у нее не было больших денег. Нитич утверждает, что при этом она больше не хочет рассказывать о конфликтах с продюсером.

"Я ушла от Владимира Владимировича голая-босая и в венке. Я скажу одну информацию. Я обещала одному человеку, что я больше никогда не подниму вообще тему о Владимире Владимировиче...

Я не хочу постоянно ассоциироваться постоянно у всех только с Бебешко. И с тем периодом жизни, и с тем трэшем, который у нас происходил после ухода", - объяснила артистка.

Нитич и Бебешко прекратили сотрудничество со скандалом (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Конфликт и тайный разговор с женой Кузьмы

По словам Нитич, она в последний раз что-то говорит о Бебешко, чтобы навсегда закрыть эту тему. Как оказалось, после того, как она прекратила сотрудничество с продюсером, между ними произошел скандал, который помогла разрешить только жена Кузьмы Скрябина - Светлана Кузьменко. Все произошло из-за того, что Нитич исполнила песню покойного артиста, которую он сам разрешил ей петь.

"Проходит неделя, и она должна выходить в эфир. Мне звонят с телеканала, и начинается скандал. Мне звонит юрист семьи Андрея и говорит: "Вы не имели права исполнять эту песню без разрешения Владимира Бебешко, поскольку аранжировка и все смежные права на аранжировку принадлежат ему, и теперь он имеет право вызвать вас в суд", - вспомнила Нитич.

Нитич пела песню Скрябина "С Новим роком і Рождеством" (скриншот)

Из-за этого певице вообще запретили исполнять песни Скрябина. Ей было неприятно. Через год после скандала она звонила Бебешко и просила, чтобы он "снял вето". Но продюсер сказал, что это должна решать мать и жена артиста.

"В этом году я набралась смелости и позвонила Светлане Кузьменко сама... Света меня попросила сделать только одно. Я сегодня официально заявляю, что это последний раз, когда я говорю о Владимире Бебешко вообще в интервью.

Она сказала "Мила, я поговорила с Володей. Мы решили этот вопрос, конфликт исчерпан, но дай мне слово, что ты больше никогда не заговоришь о нем в интервью и ты больше не будешь вспоминать всю эту историю". Я пообещала ей и хочу это слово сдержать", - призналась певица.