Пилот избавил пассажирку от аэрофобии благодаря записке: что в ней такое

Пилоту авиакомпании British Airways пришлось не только управлять воздушным рейсом, но и побыть взять на себя роль психотерапевта, чтобы успокоить пассажирку с аэрофобией. Излечить девушку от панического страха перелетов ему удалось с помощью разъяснений на "спасительной" записке.
Об этом передает New York Post.
Жительница Италии Джулия Бакли, которая ужасно нервничала из-за страха садиться на борт самолета перед отправкой из Бразилии, по приземлению поделилась историей, как пилоту удалось избавить ее от боязни.
Помогла беседа с капитаном воздушного судна, и записка, в которой было поперечное сечение самолета и схема аэродинамики - с помощью такого изображения пилот объяснить пассажирке, как будет летать лайнер, откуда берется подъемная сила, чтобы оставаться в воздухе, и почему с научной точки зрения они не могут "просто упасть с неба".
Так, капитан даже дул на лист бумаги, чтобы показать, как он поднимается, а не падает. Такой "ликбез" происходил в кабине пилота, куда пригласили пассажирку.
Джулия продемонстрировала полученную записку в Twitter, поблагодарив команду пилотов.
Записка от пилота, которая помогла справиться со страхом перелетов (фото: twitter.com/juliathelast)
Кроме того, девушка узнала от пилота, что их самолет может планировать 3 часа без двигателей, поэтому "во время нашего полета в Рио-де-Жанейро мы ни разу не находились дольше трех часов от взлетно-посадочной полосы".
"Также узнал, что турбулентность, которую я ненавидела у побережья Бразилии, возникает из-за того, что два реактивных потока встречаются на экваторе", - рассказывает Джулия.
Девушка призналась, что объяснения и беседа с пилотом ей очень помогла, а также, отвечая на комментарии, добавила, что ее мама посещала курсы для избавления от страха перелетов, однако после них стала бояться еще больше.
Напомним, ранее стюардесса дала совет об использовании наушников, считающихся одним из самых опасных предметов для пассажиров самолета.
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