Пикантный пирог с рикотой и фасолью: фантастическое сочетание вкуса!

Пирог с рикотой и фасолью – очень сытное блюдо. Она точно понравится тем, кто следит за здоровым питанием, хочет похудеть и соблюдает растительную диету.
Как приготовить пирог с рикотой и фасолью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с посланием на рецепт "Страви".
С фасоли слейте жидкость и положите в миску. Лук нужно почистить, мелко нарезать и обжарить до мягкости минут 10. Масло много не давайте, можно смазать сковороду или сбрызнуть немного.
Сыр грюер нарежьте небольшими кубиками. Переложите рикоту в миску, добавьте обжаренный лук и перемешайте. Также в миску положите фасоль и кубики сыра.
Нарежьте листья мяты и добавьте их в смесь вместе с целым яйцом и белком (один желток отложите). Смешайте все вместе – пока не получите густую и кремообразную смесь.
Тесто нарежьте двумя кругами по размеру формы для выпечки, но с напуском. Выложите первый круг в форму. Поколите тесто зубцами вилки. Выложите начинку. Накройте вторым кружком теста. Хорошо защелкните края пальцами.
Слегка взбейте желток вилкой и смажьте поверхность теста. Выпекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут. После этого дайте ему немного остыть.
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