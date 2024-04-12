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Пикантный пирог с рикотой и фасолью: фантастическое сочетание вкуса!

Как приготовить пирог с фасолью и рикотой (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Пирог с рикотой и фасолью – очень сытное блюдо. Она точно понравится тем, кто следит за здоровым питанием, хочет похудеть и соблюдает растительную диету.

Как приготовить пирог с рикотой и фасолью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с посланием на рецепт "Страви".

Что вам понадобится:

  • Фасоль белая консервированная - 300 г
  • Слоеное тесто - 500 г
  • Рикота - 250 г
  • Сыр грюер - 150 г
  • Яйца куриные - 2 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Мята - 50 г
  • Масло подсолнечное - 20 мл
  • Соль - по своему вкусу

Как готовить пирог с рикотой и фасолью

С фасоли слейте жидкость и положите в миску. Лук нужно почистить, мелко нарезать и обжарить до мягкости минут 10. Масло много не давайте, можно смазать сковороду или сбрызнуть немного.

Сыр грюер нарежьте небольшими кубиками. Переложите рикоту в миску, добавьте обжаренный лук и перемешайте. Также в миску положите фасоль и кубики сыра.

Нарежьте листья мяты и добавьте их в смесь вместе с целым яйцом и белком (один желток отложите). Смешайте все вместе – пока не получите густую и кремообразную смесь.

Тесто нарежьте двумя кругами по размеру формы для выпечки, но с напуском. Выложите первый круг в форму. Поколите тесто зубцами вилки. Выложите начинку. Накройте вторым кружком теста. Хорошо защелкните края пальцами.

Слегка взбейте желток вилкой и смажьте поверхность теста. Выпекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут. После этого дайте ему немного остыть.

 

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