Поддерживает зрение и предотвращает шелушение кожи: для чего нужен витамин A

Несмотря на то, что наиболее известными витаминами являются витамины C, D, и витамины группы B, витамин А так же необходим организму для здорового функционирования. В то же время, не только его дефицит, но и избыток может провоцировать определенные заболевания.
О том, для чего нужен витамин A, а также о вреде от него читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Минздрав, БГМУ, National Institute of Health, Healthline, Web MD.
Витамин А - важное питательное вещество, которое организм не вырабатывает. По химическому строению группу витамина А делят на: ретинол (витамин A1), ретиналь (альдегид витамина A1), ретиноевую кислоту, дегидроретинол (витамин А2), и каротиноиды, среди которых выделяют β-каротин.
Витамин А играет важную роль для здоровья в нескольких аспектах, в частности:
Существует два основных типа витамина А:
Хотя оба вида витамина А доступны в виде добавок, но исследования показывают, что организм лучше всего усваивает его с пищей.
Поэтому употребление продуктов, богатых витамином А, важно для поддержания репродуктивного здоровья, зрения и иммунной системы.
Кроме этого, Американская ассоциация сердца рекомендует получать антиоксиданты, в том числе бета-каротин, из хорошо сбалансированной диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и цельного зерна, а не из пищевых добавок.
Самым распространенным признаком дефицита витамина А является заболевание глаз, называемое ксерофтальмией. Ксерофтальмия - это неспособность видеть при слабом освещении, и если ее не лечить, она может привести к слепоте.
Длительный дефицит витамина А также может привести к повышенному риску респираторных заболеваний (например, пневмонии) и инфекциям (например, кори и диареи).
Дефицит витамина А также может привести к анемии (состояние, при котором красные кровяные тельца не поставляют достаточно кислорода в организм). В тяжелых случаях недостаток витамина А может привести и к летальному случаю.
Суточная норма витамина А отличается в зависимости от возраста и физиологических особенностей:
Витамин А - это жирорастворимый витамин, который сохраняется в организме. Это означает, что чрезмерное употребление витамина А с пищей или пищевыми добавками может привести к токсичному уровню и гипервитаминозу.
Симптомами хронического и острого гипервитаминоза А являются следующие признаки:
В тяжелых случаях возникают судороги, гидроцефалия и сердечная слабость.
Хотя это может быть вызвано чрезмерным употреблением витамина с пищей, это случается редко по сравнению с чрезмерным употреблением пищевых добавок и лекарств.
Кроме того, употребление большого количества провитамина А в растительной форме не несет таких рисков, поскольку его превращение в активную форму в организме регулируется.
Ни в коем случае не стоит ставить диагноз - авитаминоз или гипервитаминоз - как и принимать добавки, самостоятельно. При возникновении проблем со здоровьем следует обратиться к врачу для дальнейшего обследования.
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