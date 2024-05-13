Поддерживает зрение и предотвращает шелушение кожи: для чего нужен витамин A

Для чего нужен витамин A

Витамин А - важное питательное вещество, которое организм не вырабатывает. По химическому строению группу витамина А делят на: ретинол (витамин A1), ретиналь (альдегид витамина A1), ретиноевую кислоту, дегидроретинол (витамин А2), и каротиноиды, среди которых выделяют β-каротин.

Витамин А играет важную роль для здоровья в нескольких аспектах, в частности:

Здоровье глаз: достаточное количество витамина А помогает поддерживать здоровье сетчатки глаз и предотвращать возрастную дегенерацию желтого пятна.

достаточное количество витамина А помогает поддерживать здоровье сетчатки глаз и предотвращать возрастную дегенерацию желтого пятна. Здоровье иммунной системы: витамин А играет роль в выработке и функционировании белых кровяных телец, которые помогают захватывать и выводить бактерии и другие патогены из кровотока.

витамин А играет роль в выработке и функционировании белых кровяных телец, которые помогают захватывать и выводить бактерии и другие патогены из кровотока. Репродуктивное здоровье: витамин А снижает риск бесплодия и помогает предотвратить врожденные дефекты, ведь участвует в росте и развитии многих основных органов и структур будущего ребенка.

витамин А снижает риск бесплодия и помогает предотвратить врожденные дефекты, ведь участвует в росте и развитии многих основных органов и структур будущего ребенка. Здоровье кожи: витамин А помогает поддерживать здоровье кожи, предотвращая сухость и зуд.

витамин А помогает поддерживать здоровье кожи, предотвращая сухость и зуд. Здоровый рост костей: витамин А также поддерживает крепкость костей, предотвращая легкие переломы.

Где находится витамин A

Существует два основных типа витамина А:

Преформированный витамин А: поступает из продуктов животного происхождения, таких как печень, яйца, рыба и молочные продукты, уже в форме, которую организм может переварить и усвоить.

поступает из продуктов животного происхождения, таких как печень, яйца, рыба и молочные продукты, уже в форме, которую организм может переварить и усвоить. Провитамин А: поступает из растительных источников, таких как морковь, помидоры, канталупа, сладкий картофель и листовая зелень - организм превращает провитамин в полезные формы витамина А.

Хотя оба вида витамина А доступны в виде добавок, но исследования показывают, что организм лучше всего усваивает его с пищей.

Поэтому употребление продуктов, богатых витамином А, важно для поддержания репродуктивного здоровья, зрения и иммунной системы.

Кроме этого, Американская ассоциация сердца рекомендует получать антиоксиданты, в том числе бета-каротин, из хорошо сбалансированной диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и цельного зерна, а не из пищевых добавок.

К чему приводит дефицит витамина A

Самым распространенным признаком дефицита витамина А является заболевание глаз, называемое ксерофтальмией. Ксерофтальмия - это неспособность видеть при слабом освещении, и если ее не лечить, она может привести к слепоте.

Длительный дефицит витамина А также может привести к повышенному риску респираторных заболеваний (например, пневмонии) и инфекциям (например, кори и диареи).

Дефицит витамина А также может привести к анемии (состояние, при котором красные кровяные тельца не поставляют достаточно кислорода в организм). В тяжелых случаях недостаток витамина А может привести и к летальному случаю.

Суточная норма витамина А отличается в зависимости от возраста и физиологических особенностей:

женщины: 700 мкг (от 14 лет);

700 мкг (от 14 лет); во время беременности: подростки до 18 лет включительно - 750 мкг, от 19 лет - 770 мкг;

подростки до 18 лет включительно - 750 мкг, от 19 лет - 770 мкг; во время грудного вскармливания: подростки до 18 лет включительно - 1200 мкг, от 19 лет - 1300 мкг;

подростки до 18 лет включительно - 1200 мкг, от 19 лет - 1300 мкг; мужчины: 900 мкг (от 14 лет);

900 мкг (от 14 лет); дети: 1-3 года - 300 мкг, 4-8 лет - 400 мкг, 9-13 лет - 600 мкг;

1-3 года - 300 мкг, 4-8 лет - 400 мкг, 9-13 лет - 600 мкг; младенцы: 0-6 месяцев - 400 мкг, 7-12 месяцев - 500 мкг.

К чему приводит избыток витамина A

Витамин А - это жирорастворимый витамин, который сохраняется в организме. Это означает, что чрезмерное употребление витамина А с пищей или пищевыми добавками может привести к токсичному уровню и гипервитаминозу.

Симптомами хронического и острого гипервитаминоза А являются следующие признаки:

потеря аппетита и сил, сонливость;

нарушение зрения (двоение в глазах)

сильная головная боль;

повышение температуры;

рвота;

боли в суставах и мышцах;

сухость кожи и появление пигментных пятен;

увеличение размеров селезенки и печени;

желтуха;

изменение результатов анализа крови.

В тяжелых случаях возникают судороги, гидроцефалия и сердечная слабость.

Хотя это может быть вызвано чрезмерным употреблением витамина с пищей, это случается редко по сравнению с чрезмерным употреблением пищевых добавок и лекарств.

Кроме того, употребление большого количества провитамина А в растительной форме не несет таких рисков, поскольку его превращение в активную форму в организме регулируется.

Ни в коем случае не стоит ставить диагноз - авитаминоз или гипервитаминоз - как и принимать добавки, самостоятельно. При возникновении проблем со здоровьем следует обратиться к врачу для дальнейшего обследования.