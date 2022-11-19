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Коварная болезнь: как преждевременно обнаружить рак легких, чтобы не допустить самого страшного

Проверку на наличие онкологии можно получить бесплатно (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В 2020 году заболеваемость злокачественными новообразованиями органов дыхания и грудной клетки составила более 10 000 случаев.

Но чаще всего его можно предупредить и даже вовремя остановить. Для этого следует заметить первые симптомы и пройти соответствующие обследования.

Styler рассказывает, какие первые признаки онкологии дыхательных путей и как получить бесплатный визит к врачу.

Первые симптомы рака легких

Рак легких может иметь следующие симптомы:

  • увеличение лимфатических узлов (например, на шее)
  • кашель с кровью
  • боль во время дыхания или кашля
  • постоянная одышка
  • быстрая утомляемость
  • потеря веса

Если у вас есть один или несколько из приведенных выше симптомов - обратитесь к своему семейному врачу.

Как получить бесплатное обследование у врача?

При необходимости семейный врач выпишет вам направление на анализы и исследования, чтобы проверить, есть ли у вас рак легких и направит к врачу-специалисту.

Все необходимые обследования и исследования по направлению врача бесплатны, в частности компьютерная томография.

Если обследование было назначено во время лечения в стационаре, то отдельно за него платить и предоставлять направление не нужно. Рентген, МРТ, КТ и т.п. безвозмездный и при доставлении бригадой экстренной медицинской помощи в больницу.

Декларация с семейным врачом и электронное направление в таких случаях не нужны.

Чтобы пройти бесплатное обследование, нужно направление врача (фото: Freepik)

Платными рентгенами, компьютерной томографией или МРТ могут быть, если пациент самостоятельно решает пройти такое исследование, без направления врача.

Также врач может направить вас на бронхоскопию. Это исследование дыхательных путей, в ходе которого принимают биоматериал для исследования. Посредством этого можно выявить онкологические заболевания органов дыхания на ранних стадиях.

Как пройти бронхоскоп бесплатно?

Следует обратиться к своему семейному или врачу и получить направление на бронхоскопию. После этого найти медицинское учреждение, которое предоставляет услуги, записаться на прием и прийти в указанное время.

Если вы находитесь на стационарном лечении и назначили бронхоскопию, платить за нее не нужно. Также бронхоскопия применяется при диагностике и лечении туберкулеза..

Мы также рассказывали, как больные диабетом второго типа могут получить бесплатные лекарства.

А еще читайте, как бесплатно произвести профилактическое обследование желудка.

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