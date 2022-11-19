Коварная болезнь: как преждевременно обнаружить рак легких, чтобы не допустить самого страшного

В 2020 году заболеваемость злокачественными новообразованиями органов дыхания и грудной клетки составила более 10 000 случаев.
Но чаще всего его можно предупредить и даже вовремя остановить. Для этого следует заметить первые симптомы и пройти соответствующие обследования.
Styler рассказывает, какие первые признаки онкологии дыхательных путей и как получить бесплатный визит к врачу.
Рак легких может иметь следующие симптомы:
Если у вас есть один или несколько из приведенных выше симптомов - обратитесь к своему семейному врачу.
При необходимости семейный врач выпишет вам направление на анализы и исследования, чтобы проверить, есть ли у вас рак легких и направит к врачу-специалисту.
Все необходимые обследования и исследования по направлению врача бесплатны, в частности компьютерная томография.
Если обследование было назначено во время лечения в стационаре, то отдельно за него платить и предоставлять направление не нужно. Рентген, МРТ, КТ и т.п. безвозмездный и при доставлении бригадой экстренной медицинской помощи в больницу.
Декларация с семейным врачом и электронное направление в таких случаях не нужны.
Чтобы пройти бесплатное обследование, нужно направление врача (фото: Freepik)
Платными рентгенами, компьютерной томографией или МРТ могут быть, если пациент самостоятельно решает пройти такое исследование, без направления врача.
Также врач может направить вас на бронхоскопию. Это исследование дыхательных путей, в ходе которого принимают биоматериал для исследования. Посредством этого можно выявить онкологические заболевания органов дыхания на ранних стадиях.
Как пройти бронхоскоп бесплатно?
Следует обратиться к своему семейному или врачу и получить направление на бронхоскопию. После этого найти медицинское учреждение, которое предоставляет услуги, записаться на прием и прийти в указанное время.
Если вы находитесь на стационарном лечении и назначили бронхоскопию, платить за нее не нужно. Также бронхоскопия применяется при диагностике и лечении туберкулеза..
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