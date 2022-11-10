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Как получить бесплатное лекарство при диабете II типа: куда обращаться

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Четверг 10 ноября 2022 11:49
Как получить бесплатное лекарство при диабете II типа: куда обращаться Диабет II типа еще называют инсулиннезависимым (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

В 2021 году в Украине количество больных диабетом достигло 1 300 000 человек. Все эти люди могут получить лекарства против заболевания совершенно бесплатно в рамках программы "Доступные лекарства".

Как это можно сделать рассказывают в Telegram-канале НСЗУ.

Как получить бесплатное лекарство?

Чтобы получить препараты при диабете II типа, нужно:

  • обратиться к семейному врачу, терапевту или к педиатру для ребенка, с которым заключена декларация. На время военного положения можно обратиться к врачу первичной медицинской помощи без декларации.
  • врач выпишет электронный или бумажный рецепт на лекарства.
  • обратиться в ближайшую аптеку, которая отпускает "Доступное лекарство" по договору с НСЗУ.
  • показать аптекарю рецепт и получить лекарство безвозмездно или с незначительной доплатой.

Найти ближайшее медучреждение или аптеку, имеющую договор с НСЗУ, можно позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Что такое диабет II типа?

Диабет II типа - это хроническое заболевание, которое прогрессирует и возникает из-за неэффективного использования инсулина организмом. Этот тип диабета еще называют инсулиннезависимым.

При сахарном диабете II типа ваше тело не может эффективно использовать инсулин для доставки глюкозы в клетки. Болезнь может развиваться медленно, а симптомы могут быть едва заметны. Среди основных:

  • постоянный голод
  • нехватка энергии
  • усталость
  • потеря веса
  • чрезмерно жажда
  • частое мочеиспускание
  • сухость во рту
  • кожный зуд
  • нечеткое зрение

Диабетом второго типа можно эффективно управлять: часто для контроля уровня сахара в крови достаточно диеты и физических упражнений. Если соблюдать здоровый образ жизни, инсулинорезистентность может уменьшиться, и это позволит организму снова использовать собственный инсулин для регулирования уровня глюкозы в крови.

Как получить бесплатное лекарство при диабете II типа: куда обращаться

Фото: https://t.me/NSZU_gov

Раньше мы рассказывали, как украинцы могут бесплатно обследовать желудок.

Также сообщалось, как внутренне перемещенные лица могут получить бесплатную медицинскую помощь.

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