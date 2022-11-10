Как получить бесплатное лекарство при диабете II типа: куда обращаться
В 2021 году в Украине количество больных диабетом достигло 1 300 000 человек. Все эти люди могут получить лекарства против заболевания совершенно бесплатно в рамках программы "Доступные лекарства".
Как это можно сделать рассказывают в Telegram-канале НСЗУ.
Как получить бесплатное лекарство?
Чтобы получить препараты при диабете II типа, нужно:
- обратиться к семейному врачу, терапевту или к педиатру для ребенка, с которым заключена декларация. На время военного положения можно обратиться к врачу первичной медицинской помощи без декларации.
- врач выпишет электронный или бумажный рецепт на лекарства.
- обратиться в ближайшую аптеку, которая отпускает "Доступное лекарство" по договору с НСЗУ.
- показать аптекарю рецепт и получить лекарство безвозмездно или с незначительной доплатой.
Найти ближайшее медучреждение или аптеку, имеющую договор с НСЗУ, можно позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Что такое диабет II типа?
Диабет II типа - это хроническое заболевание, которое прогрессирует и возникает из-за неэффективного использования инсулина организмом. Этот тип диабета еще называют инсулиннезависимым.
При сахарном диабете II типа ваше тело не может эффективно использовать инсулин для доставки глюкозы в клетки. Болезнь может развиваться медленно, а симптомы могут быть едва заметны. Среди основных:
- постоянный голод
- нехватка энергии
- усталость
- потеря веса
- чрезмерно жажда
- частое мочеиспускание
- сухость во рту
- кожный зуд
- нечеткое зрение
Диабетом второго типа можно эффективно управлять: часто для контроля уровня сахара в крови достаточно диеты и физических упражнений. Если соблюдать здоровый образ жизни, инсулинорезистентность может уменьшиться, и это позволит организму снова использовать собственный инсулин для регулирования уровня глюкозы в крови.
Фото: https://t.me/NSZU_gov
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