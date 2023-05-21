Подсыпьте этими удобрениями грядки со свеклой и получите невероятный и вкусный урожай

В конце мая все растения идут в рост, набирают силу и распускаются. А значит, пришло время использовать удобрения. Это позволит подкормить растения и получить в ближайшем будущем очень хороший урожай.

Чем можно подкормить свеклу, чтобы получить сладкие и крупные плоды - читайте ниже.

Почву готовьте заранее

Землю для свеклы нужно начинать удобрять еще с осени. Но и весной, перед началом сезона, ее стоит проверить и сделать подготовку.

Если почва кислая при весенней подготовке грядок, то стоит добавить в нее известь или доломит. Эти удобрения улучшают структуру почвы и стимулируют рост растений. Для свеклы подходит почва с нейтральной кислотностью или слабо-кислой.

Перед высевом семян свеклы весной, стоит добавить в грунт древесную золу. Она содержит ценные минералы.

Первую прикормку стоит проводить после первого прореживания свеклы. А в течение всего сезона опытные огородники рекомендуют удобрять грядки со свеклой гумусом, перегноем или компостом - это обеспечит почве необходимые питательные вещества. Последнюю прикормку делают в августе.

Самые оптимальные варианты прикормки - минеральные удобрения, растворы минеральных солей. Они дают эффект буквально через несколько дней.

Не совершайте эти ошибки

Избыток азота в почве приводит к очень бурному росту свеклы, но в таких овощах повышенное содержание нитратов. И хранить такие корнеплоды долго не получится.

Глинистая и сухая почва тоже противопоказана для свеклы - у нее плотная структура, которая замывается после дождя и высыхая она превращается в "панцирь". В таких условиях хорошего и крупного урожая можно не ждать.

У песчаной почвы есть свой недостаток - она быстро теряет влагу и приходится чаще поливать. Но и там овощи могут расти - нужно вынести питательные вещества в глубокие слои почвы более интенсивно и подкормка нужна очень часто.

На кислых почвах свекла вырастает деревянистой и "бородатой". Не допускайте в земле под свеклу большого количества кальция - такие корнеплоды часто поражаются паршой, появляются уродливые наросты, грибок прорастает внутрь корнеплода.

Недостаток бора в почве приводит к развитию сухой гнили сердечка - свекла начинает чернеть изнутри. А внешне она будет выглядеть здоровой.

Как развивается свекла

Июнь - рост листьев, развитие корня. В это время у овоща есть потребность в азоте, а для развития корневой системы важен фосфор. Можно добавить настой коровяка или куриного помета, настой сброженной зеленой травы.

Июль - формирование корнеплода, наращивание листовой массы. Овощу нужен калий и азот. Можно добавить настой мочевины. Если не хватает азота - можно добавить раствор аммиака (2 ст. ложки на 10 л воды). Можно добавлять древесную золу - насыпать между рядками и слегка закрыть почвой или сделать раствор золы - 1 стакан на ведро воды.

Август - созревание корнеплодов. Больше всего свекле в это время нужен калий, а вот азот - нет.

За накопление сахара в свекле отвечает калий, бор и кремний. Самый насыщенный и сочный вкус у этих корнеплодов - благодаря натрию. Можно добавить солевой раствор, сульфат калия и борную кислоту.