Поддельные справки и медосмотр за границей. Журналисты выяснили новые детали выезда Романа "Джокера" Кравца

Роман Кравец, называющий себя владельцем Telegram-канала "Джокер" покинул Украину 26 октября 2024 года и с тех пор находится в Европе. Он уехал из страны после переписки с журналистами Hromadske, согласно расследованию которых он получил "белый билет" во ВЛК, находясь за границей.

Как известно, 20 ноября в своем расследовании о выездах за границу и снятии с военного учета Романа Кравца, называющего себя бывшим владельцем Telegram-канала "Джокер", Hromadske показало справку военно-врачебной комиссии Голосеевского района.

В нем указано, что 16 июля 2024 года было проведено медицинское освидетельствование Романа Кравца, он признан непригодным к военной службе с исключением его из военного учета. Впрочем, в это время он сам находился за границей и не мог подписывать документы, о которых выяснили журналисты Hromadskе.

Справка подписана главой ВЛК Голосеевского района Ольгой Соколовой и секретарем комиссии Ларисой Булавой. На ней также вроде бы подпись самого Кравца, который ознакомился с заключением комиссии. По данным "Детектор медиа", эта справка подделана.

Справка с сайта detector.media

По данным OBOZ.UA, приказ о назначении Соколовой председателем ВЛК был издан ТЦК только 17 июля 2024 года (копия приказа располагает "Детектором медиа", но на нем нет части с подписями и печатью), а приступила она к работе только 18 июля, то есть через два дня после того, как будто бы подписала справку Кравца.

Секретарша комиссии была включена в состав комиссии вообще только в следующем месяце – 9 августа, а фактически начала работать 10 августа. В июле она даже не работала в КНП КГЦ Голосеевского района.