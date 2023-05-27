"Подписала" своего ребенка: художница из Киева рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

В первый месяц Александра не обновляла соцсети. Поставила черный квадрат, чтобы отграничить жизнь, которая была до войны. А потом начала публиковать - как дневник. На одной из фотографий и была Верина спина.

"Моя тревожность росла, и я даже думала, почему я ей татуировки не сделала... Это самый ужас был. Когда фото стало вирусным, у меня прошел страх, что Вера не будет знать, кто она. Теперь это знает весь мир", - говорит женщина.

Сначала фото стало вирусным в украинском пространстве, а затем за границей в СМИ.

"Я понимала, что это шанс поговорить о нашей ситуации, и давала интервью иножурналистам. Почти все европейские страны, а также Колумбия, Бразилия, Австралия и Северная Америка и Япония. Я пыталась объяснять, что у нас происходит. Мы говорим о том. , что я подписала ребенка, но я в безопасности. А есть другие люди - в очереди в фильтрационные лагеря, вот сейчас, пока мы с вами говорим", - вспоминает мама Веры.

Это было тяжело морально, но семья уехала за границу. Александра признается: по сравнению с другими людьми, им удобно. По мнению мамы, Вера не чувствует, не понимает, что война.

"Она знает, что она из Украины, она поет песни, говорит "Слава Украине", только видит флаг. Я не уверена, что она помнит хорошо, как мы уезжали. Думаю, что у Веры нет этой травмы. А когда я подписывала, я не знала, уедем ли мы из Киева вообще", - признается Александра.

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