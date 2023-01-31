Подойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 года

В 2023 году уже не в моде слишком яркие дизайны маникюра. В этом году рекомендуется делать акцент на натуральность, простоту и минимализм. Также можно добавлять блестки, чтобы сделать его более выразительным.
Об этом пишет SantePlus.
Естественный цвет маникюра всегда был в тренде. Он будет отлично сочетаться с любой формой ногтей.
Для повседневной жизни выбирайте минималистичный дизайн, но для особых случаев не стесняйтесь придать чуть больше блеска своим ногтям.
Фольга придает ногтям блеск и делает их более выразительными. Такой уникальный маникюр подойдет для всех случаев жизни.
Современные идеи французского дизайна ногтей можно воплотить на разной длине ногтей и их форме, что делает этот вид маникюра более универсальным.
Роскошный и красивый френч можно сделать для вечерних выходов, необычный и яркий френч - для отдыха, неформальных встреч и повседневной жизни, а вот минималистичный или сдержанный - для делового стиля в офис.
В 2023 году тренд на дизайн кошачий глаз не утихает. Сейчас особенно популярными стали такие цвета: белый, черный, зеленый, фиолетовый, чудесный и розовый.
Маникюр "кошачий глаз" (instagram.com/explore)
Такой маникюр особенно стал популярен в конце 2022 года. Он состоит в воспроизведении узора мрамора на ногтях.
Однако это тяжелая работа, которая требует терпения и хороших навыков мастера. Также это универсальный дизайн, который можно носить как на работу, так и вечеринку.
Ранее Комаровский рассказывал, безопасно ли на самом деле делать маникюр.
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