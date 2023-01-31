Подойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 года

Нюдовый цвет для естественного эффекта

Естественный цвет маникюра всегда был в тренде. Он будет отлично сочетаться с любой формой ногтей.

Для повседневной жизни выбирайте минималистичный дизайн, но для особых случаев не стесняйтесь придать чуть больше блеска своим ногтям.

Нюдовый цвет маникюра (freepik)

Эффект фольги для металлического блеска

Фольга придает ногтям блеск и делает их более выразительными. Такой уникальный маникюр подойдет для всех случаев жизни.

Маникюр с фольгой (pinterest)

Французский маникюр

Современные идеи французского дизайна ногтей можно воплотить на разной длине ногтей и их форме, что делает этот вид маникюра более универсальным.

Роскошный и красивый френч можно сделать для вечерних выходов, необычный и яркий френч - для отдыха, неформальных встреч и повседневной жизни, а вот минималистичный или сдержанный - для делового стиля в офис.

Французский маникюр (freepik)

Кошачий глаз

В 2023 году тренд на дизайн кошачий глаз не утихает. Сейчас особенно популярными стали такие цвета: белый, черный, зеленый, фиолетовый, чудесный и розовый.

Маникюр "кошачий глаз" (instagram.com/explore)

Мраморный эффект

Такой маникюр особенно стал популярен в конце 2022 года. Он состоит в воспроизведении узора мрамора на ногтях.

Однако это тяжелая работа, которая требует терпения и хороших навыков мастера. Также это универсальный дизайн, который можно носить как на работу, так и вечеринку.

Мраморный дизайн ногтей (instagram.com/sansungnails)