Подгорела еда? Вот почему ее категорически нельзя есть

Употребление подгоревшей пищи может быть вредным для здоровья из-за образования токсичных веществ. Они могут повышать риск развития раковых заболеваний и других хронических болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Чем вредна подгоревшая пища

Когда пища слишком долго подвергается воздействию высоких температур, возникает реакция Майяра, которая усиливает вкус, может быстро превратиться в нежелательные химические соединения.

Пригоревшая пища - это больше, чем простая ошибка во время приготовления пищи, риски, связанные с ней, варьируются от потери питательных веществ до потенциальной опасности для здоровья.

Хотя не каждый случай легкого пригорания пищи приводит к ужасным последствиям, но постоянное употребление пригоревшей пищи может накапливать вредные последствия.

Один из продуктов, который обычно едят немного подгоревшими - это тосты.

Детали исследования

Согласно различным научным исследованиям, подгоревшие тосты и картофель фри могут быть связаны с повышенным риском рака, повреждением нервной системы и повышенным риском дегенеративных заболеваний из-за наличия возможных канцерогенов и нейротоксинов.

Акриламид - это химическое вещество, которое естественным образом образуется в крахмалистых пищевых продуктах во время ежедневного приготовления пищи при высокой температуре.

Химическая реакция, которая это вызывает, известна как реакция Майяра, которая "подрумянивает" пищу и влияет на ее вкус.

Акриламид широко используется в промышленных непищевых целях и присутствует в табачном дыме. Он также присутствует в подгоревших тостах и других пережаренных продуктах и может быть связан с раком и повреждением нервной системы.

Потребление подгоревших продуктов может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, что может привести к боли или неприятным ощущениям.

Что делать, чтобы еда не подгорела

Чтобы избежать подгорания пищи, можно придерживаться нескольких простых советов: