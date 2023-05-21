Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные и уникальные люди: четверка "гениев"

Козерог

Под знаком Зодиака Козерог рождаются одни из самых умных людей. Они наделены уникальным мышлением, помогающим принимать разумные решения. Пусть методично и долго, но выбор они делают достойный и выгодный.

Такие люди избегают чрезмерной импульсивности, имея ясное представление о своих целях. Будучи готовы рассмотреть альтернативные стратегии, они просчитают все до мелочей, включая последствия своих действий.

Также Козероги никогда не сдаются, учатся на ошибках и быстро адаптируются к новой ситуации.

Стрелец

Стрельцы очень любознательны по своей природе, и эта черта помогает им всегда обо всем знать, следить за новинками, учиться новому, рассуждать на разные темы и просто расширять кругозор.

Они очень общительны и умеют выстраивать стабильные отношения с окружающими. Их нелегко обмануть, потому что они как бы обладают способностью "читать" мысли и намерения, просто глядя собеседнику в глаза.

Именно эти черты делают Стрельца одним из самых интеллектуальных знаков Зодиака.

Водолей

Наделенные творческим гением Водолея тонко чувствуют красоту. Они всегда ищут свой путь к успеху, зачастую становясь первопроходцами.

Кроме того они обладают способностью к фильтрации информации, не верят ни во что, пока не увидят доказательств, подтверждений.

К рейтингу самых умных Водолеев также относят за способность дистанцироваться от ситуации, чтобы посмотреть беспристрастно со стороны и найти решение в любом вопросе.

Рыбы

Рыбы попали в этот перечень за свою развитую интуицию и проницательность. Из-за скромности натуры представители водной стихии не кичатся невероятным интеллектом и не разбрасываются знаниями налево и направо. Но не следует недооценивать мудрость таких людей.

Они наделены невероятными творческими способностями и умеют видеть необычные, но интересные перспективы в будущем. Можно сказать, что эмоциональный интеллект Рыб развит очень хорошо.

Представители знака доверяют интуиции выбор друзей и партнеров, ведь отлично разбираются в людях и никогда не связываются с неприятными личностями.