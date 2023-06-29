Под Киевом открыли новенький McDonald’s: где находится и как выглядит

Где находится новый "мак"

Кафе быстрого питания расположилось в селе Крюковщина по адресу ул. Ивана Богуна, 2.

Благодаря такой локации заведения жителям Крюковщины и других ближних сел - не нужно ехать в Киев, чтобы поесть в "маке".

В ресторане сделали 135 мест для посетителей в зале и 106 на террасе. Внутри доступно 10 терминалов самообслуживания.

Водители авто могут купить любимые блюда на МакДрайве с двумя линиями въезда, где меню представлено на современных цифровых панелях. Сначала ресторан будет работать на выдачу блюд в заведении, услуга McDelivery станет доступна впоследствии.

Заведение будет работать с 08:00 до 21:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией.

Рестораны будут закрываться во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

Информация об открытых и временно закрытых заведениях обновляется в режиме реального времени на сайте McDonald's.

Как выглядит "мак" в Крюковщине

Так выглядит новенький МакДональдс в Крюковщине (фото: пресс-служба)

Кстати, строить кафе начали еще в 2021 году, но из-за полномасштабного вторжения проект был отложен. Но потом его строительство продолжили и сейчас он открылся.

Отметим, что сейчас в Украине работает 91 ресторан McDonald's.