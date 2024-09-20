Под Киевом открылась фантастическая выставка цветов: как туда попасть с семьей

Где открылась выставка цветов

Выставка цветов "Знаки Зодиака" открылась в семейном экопарке "Ясногородка", расположенном в одноименном селе в Фастовском районе Киевской области.

Парк "Ясногородка" (фото: facebook.com/yasnopark)

На территории экопарка разместили 12 инсталляций из десятков тысяч цветущих хризантем, каждая из которых повторяет астрологические символы зодиакального созвездия.

Посетители парка могут устроить интересный челлендж и найти свой знак зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей или Рыбы - здесь есть все.

В общей сложности для создания композиций были использованы десятки тысяч хризантем.

Выставка цветов в Ясногородке (фото: facebook.com/yasnopark)

В стоимость билета на выставку (цены составляют от 250 до 370 грн в зависимости от дня недели и типа) также входят зоопарк, экскурсия по страусиной ферме, отдых под открытым небом на BBQ зоне и возможность принять участие в бесплатной детской анимации на выходных.

На локации, работающей ежедневно с 10:00 до 19:00, также есть детский парк развлечений "Яснограй" и ресторан локальной кухни, где можно отведать особое авторское вино собственного производства и блюда из локальных фермерских продуктов, где главной экзотикой являются блюда из страуса.

Выставка цветов в Ясногородке открыта для всей семьи (фото: facebook.com/yasnopark)