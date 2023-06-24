Под Киевом мужчина построил собственный бункер для детей и беременной жены. Вот как он выглядит

Сколько стоит построить свой бункер

43-летний Кирилл работает юристом, с начала полномасштабной войны активно волонтерит. С семьей проживает в Крюковщине, в этом населенном пункте есть укрытия, но они находятся в ненадлежащем состоянии. Поэтому мужчина на собственном подворье взялся за строительство бункера. Считает, что безопасность - самый высокий приоритет.

"Впервые очередь, что нужно ребенку от родителей - это чувство защищенности. Хотел им его дать. Потому что во время войны психологический фактор очень важный - это базовый инстинкт. Жене уже на днях рожать. В бункере нам было проще пережить все эти майские обстрелы Киева", - добавляет Кирилл.

Проект разработал знакомый Кирилла. Тот вернулся с фронта из-за ранения, защищал Херсонскую, Харьковскую и Киевскую области. Бункер сделали согласно стандартов. Он небольшой, комната на 12 квадратных метров и маленькая подсобка. Расположили его на глубине 5 м, его потолок защищает 2 м армированного бетона. Укрытие может вместить до 15 человек.

Кирилл Барашков (на фото справа) в собственном бункере во время тревоги (фото предоставил Кирилл Барашков)

"За последние годы это самое полезное, на что я потратил деньги. Это не сложнее, чем сарай построить или погреб. Есть определенные моменты, но это не большой эксклюзив. Все материалы доступны, их легко купить и не надо месяцами их ждать. На частном участке каждый может себе сделать такой. Или хотя бы поставить себе бетонный блок, чтобы защищал от обломков", - говорит Кирилл.

Строительство продолжалось с октября по декабрь. Обошлось оно примерно в 18-20 тыс. долларов.

Бункер расположен на глубине 5 метров (фото предоставил Кирилл Барашков)

Как выглядит бункер

Вход в бункер защищает кодированная дверь. Однако Кирилл разослал код своим соседям и они в любой момент могут спуститься в укрытие и переждать тревогу.

Стены в нем обиты вагонкой, обустроена система вентиляции, есть камин, WI-FI, мягкая мебель, биотуалет и запасы воды.

"Высшая наша ценность - это наши люди. Они должны быть защищены и физически, и психологически. Военный на фронте не должен переживать, дети в тылу защищены или нет, что в любой момент может упасть ракета на голову", - говорит мужчина. .

Подчеркивает, что готов поделиться опытом и проектом с госструктурами или рядовыми украинцами, которые хотят построить себе укрытие.

"Против нас враг осуществляет террор. Его основная цель нас запугать. Каждый украинец должен понимать, что как только началась тревога, нужно сразу идти в бомбоубежище и переждать, пока наши ПВО все уничтожат. Не надо пренебрегать безопасностью", - говорит мужчина.

Кирилл добавляет, что после войны в бункере, возможно, обустроит мужской клуб. Или шутит, что будет водить туда экскурсии как в "криївку", потому что его бункер уже стал известен далеко за пределами Киева.

Бункер может вместить до 15 человек (фото предоставил Кирилл Барашков)