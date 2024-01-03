Оценил жизнь соседа в 10 тысяч долларов: в Одесской области предотвратили заказное убийство

В Одесской области правоохранители предотвратили заказное убийство. Местный житель хотел смерти своего соседа за 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

По информации правоохранителей, житель одного из сел Одесского района решил убить своего соседа, с которым у него были неприязненные отношения. Для этого он искал исполнителей.

"Он потребовал только подтверждения преступления. Жизнь односельчанина злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов. Заплатить деньги исполнителям он пообещал после выполнения работы", - уточняют в полиции.

Для обеспечения алиби заказчик на несколько дней до убийства уехал из дома и должен был вернуться только после совершения преступления.

Фото: задержание заказчика убийства (npu.gov.ua)

Когда все было подготовлено, правоохранители провели спецоперацию и инсценировали убийство. От имени исполнителя они прислали заказчику фото с окровавленным телом жертвы и договорились о встрече.

Как только заказчик приехал для передачи денег, его задержали.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Полицейские просят суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное жителю Одесской области грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе задержали иностранца, который заказал убийство стоматолога. Злоумышленник хотел украсть его бизнес.