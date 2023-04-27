Под Харьковом отчим насиловал девочку 8 лет: рассказывала о насилии, но ребенку не помогли

Под Харьковом 17-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии со стороны своего отчима, что длилось в течение 8 лет. Жертва извращенца рассказала, что подвергалась систематическим издевательствам и насилию с 9-летнего возраста.

Об этом 27 апреля сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook .

Педофила арестовали

Сегодня подозреваемому - жителю Богодуховского района - уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Если суд докажет вину фигуранта, ему грозит за совершение развратных действий в отношении малолетней лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Правоохранитель отметил, что в распоряжение следователей имеются вещдоки - это одежда и следы спермы, и подчеркнул, что дело будет доведено до завершения, чтобы виновник не остался безнаказанным.

Детали шокирующей истории

"Сексуальное насилие длилось годами, пока ребенок не подрос и не обратился в полицию. От ее истории становится жутко - с насильником она жила в одном доме, педофил - это сожитель матери. Написать заявление и защитить себя ребенок решился только когда ему исполнилось семнадцать", - рассказывает Болвинов.

Как рассказала следователям девушка, начал отчим "проявлять к ней нездоровое внимание" с 2013 года. Извращенец занимался мастурбацией и принуждал к этому ребенка. Когда пострадавшей исполнилось о11 лет, педофил впервые принудил ее к оральному сексу.

"А с четырнадцати лет начал насиловать ее неестественным способом систематически по несколько раз в неделю", - говорит полицейский.

Рассказывала о насилии, но помощь не пришла

Также девочка сообщила правоохранителям, что рассказывала о насилии своему старшему брату, а также друзьям и учителям, и еще в 4 классе писала записку классному руководителю.

"Жертва извращенца, по словам директора школы и учителей, – одна из лучших учениц, староста класса. Руководство школы тогда попыталось вмешаться в ситуацию. Но помочь ребенку не смогли", - говорится в публикации.

Родная мать пострадавшей не верит своей дочери и опровергает все обвинения, как и ее сожитель.

"Впрочем, расследуя дело, следователи нашли достаточно доказательств вины так называемого "отчима" и уже сообщили ему о подозрении", - обратили внимание в полиции.

В Харьковской области расследуют дело о педофиле, который 8 лет насиловал дочь сожительницы (фото: facebook.com / Сергій Болвінов)