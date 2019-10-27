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Співачка із Закарпаття підкорила суддів на російському шоу: вона заспівала українську пісню

STYLERЖиття    27.10.2019 - 16:31
Співачка із Закарпаття підкорила суддів на російському шоу: вона заспівала українську пісню
Рената Штіфель (Кадр з відео)

Співачка із Закарпаття Рената Штіфель полонила своєю піснею російських суддів

Українська співачка з Закарпаття Рената Штіфель поїхала в Росію на шоу Голос і підкорила своїм виступом всіх членів журі. Українка заспівала пісню "Рідна мати моя" і не залишила нікого байдужим, до неї розгорнулися одразу чотири судді. До речі, у команді суддів був лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, а також відомий продюсер Костянтин Меладзе.

"Щиро кажу: я чекав саме цього голосу. Якщо ви не підете до мене в команду, просто розіб'єте мені серце", - сказав Меладзе.

Незважаючи на бурхливі оплески, українка не змогла приховати сліз — в одному фрагменті вона не змогла витягнути одну ноту.

Відео: Рената Штіфель заспівала на російському Голосі (Youtube)

У коментарях під відео на YouTube користувачі захоплюються голосом українки, а також пророкують їй велике майбутнє в музиці і успіх.

  • Одна з найкрасивіших українських пісень.А як виконано! Молодець!
  • Таке виконання - кожен згадає свою Маму.
  • Поки що краща, тим більше з України, подвійно радий.
  • Який же український все-таки гарний мову... І дівчина красива, співає просто ідеально... Думаю, далеко пройде.

Співачка із Закарпаття підкорила суддів на російському шоу: вона заспівала українську піснюСкріншот коментарів

Нагадаємо, що вірш до композиції написав Андрій Малишко, на музику поклав його Платон Майборода. Вперше пісня прозвучала у фільмі "Літа молодії" 1958 року у виконанні Олександра Таранца. Її також співали Алла Пугачова, Таїсія Повалій, Йосип Кобзон, Олександр Малінін, Євген Дятлов та багато інших.

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