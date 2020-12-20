Петро Порошенко долучився до флешмобу подяки українським лікарям

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко взяв участь у флешмобі подяки українським лікарям, які знаходяться на передньому краї боротьби з коронавірусом. Акцію подяки ініціював журналіст та ведучий Савік Шустер.

Петро Порошенко подякував відомій українській інфекціоністці, доктору медичних наук, професору Ользі Анатоліївні Голубовській.

"На запрошення Шустер online взяв участь у флешмобі подяки нашим лікарям, які героїчно борються з пандемією. Кілька тижнів в моєму житті моїм Верховним Головнокомандувачем була Ольга Голубовська. Неначе солдат дисципліновано виконував усі її накази. І повернувся до строю. Ольго Анатоліївно, спасибі вам від нашої родини і від тисяч пацієнтів, яких ви поставили на ноги", - сказав Порошенко.

Ольга Голубовська від початку епідемії коронавірусу окрім лікарської практики веде велику роз’яснювальну, просвітницьку роботу, а також захищає права медичних працівників.

Вона, зокрема, жорстко розкритикувала бюджет на 2021 рік за недостатнє фінансування медицини та низькі зарплати лікарів, і закликала депутатів не голосувати за такий кошторис.

Нагадаємо, Порошенко пропонував свій план подолання наслідків пандемії. "Європейська солідарність", зокрема, вимагає повернути медичній галузі гроші, які витрачаються з ковідного фонду на "Велике будівництво", забезпечити 300% доплати медпрацівникам за роботу з коронавірусною хворобою, запровадити страхування для всіх медиків, які захворіли чи померли від ковіду, провести широкомасштабне тестування, а також забезпечити безоплатну вакцинацію для всіх громадян України.