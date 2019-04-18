Пісня для кабаре? Лободу розкритикували за дивну композицію

Лобода нарвалася на жорстку критику
Світлана Лобода, яка звикла епатувати і шокувати публіку, знову натрапила на критику користувачів через дивний образ. Відповідне фото зірка опублікувала у соціальній мережі Instagram.
Лобода анонсувала вихід нової пісні, опублікувавши тизер до пісні. В анімаційному ролику зірка в чорному капелюсі прикурює кулю від палаючої троянди.
Підписникам здалося, що на даному знімку Лобода схожа на Maruv. Деякі також порівняли з Мадонною. Щодо пісні - деяким вона здалася дивною та нецікавою:
Також раніше Лобода знялася у чорному одязі й капелюсі. Під фото виконавиця залишила емоджі-розбите серце:
У деяких користувачів даний знімок викликав питання. Наприклад, чому Лобода саме так підписала свій знімок. Шанувальники підозрюють, що у артистки в особистому житті сталася неприємність:
Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно коментували користувачі соціальних мереж.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.