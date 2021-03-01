З першим днем весни: найкращі вітання, картинки та відео-листівки
1 березня в Україні настала довгоочікувана, хоча поки що календарна весна. Привітайте своїх рідних і близьких і подаруйте їм весняний настрій.
Styler зібрав найкращі вітання і картинки з першим днем весни.
Привітання у віршах
Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
Нехай перший пролісок подарує ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає нам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
Вже тане сніг, біжать струмки,
В вікно повіяло весною.
Засвищуть скоро солов’ї,
І ліс одягнеться листвою!
Всміхається неба блакить,
Тепліше, яскравіше сонце стало.
Хай буде щастя в домі й сміх!
Бажаю, щоб все зле пропало!
Привітання в картинках
Привітання з весною в картинках
Відео-листівки
Як ми раніше писали, синоптики розповіли, де буде тепліше всього в перший день весни.