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Перші весняні грози: синоптики розповіли, де очікуються опади

STYLERЖиття    10.04.2019 - 06:58
Перші весняні грози: синоптики розповіли, де очікуються опади
Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні очікується в більшості областей несприятлива

Погода в Україні у середу, 10 квітня, буде несприятливою майже у всіх областях України. Сухо буде тільки в кількох областях на сході країни. В деяких регіонах очікуються перші весняні грози. Про це інформує сайт Українського гідрометеоцентру.

Погода на сході Україні буде сприятливою. У Харківській, Луганській і Донецькій області буде сухо, вночі +7 +9 градусів, вдень очікується +19 +22 градуси. У Дніпрі та Полтаві пройде невеликий дощ. Вночі +7 +9 градусів, вдень від +19 до +22 градусів.

На півдні пройдуть дощі, в Одесі та Миколаєві можлива гроза. Вночі в регіоні +7 +10 градусів, удень повітря прогріється до +16 +20 градусів.

В Криму пройде невеликий дощ. Вночі +7 +9 градусів, вдень від +16 до +18 градусів.

Перші весняні грози: синоптики розповіли, де очікуються опади

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

У північних областях синоптики обіцяють дощову погоду. Вночі +7 +9 градусів, удень повітря прогріється до +16 +18 градусів.

На заході весь день буде йти дощ та синоптики прогнозують невелике похолодання. Вночі від +4 до +7 градусів, в Ужгороді до +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +9 +13 градусів, на Закарпатті до +17 +19 градусів. Гроза очікується тільки у Вінницькій області.

В центральній частині країни буде тепло, проте очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Вночі +7 +9 градусів, удень повітря прогріється до +19 +22 градусів.

У столиці 10 квітня пройде дощ і знизиться температура повітря. Вночі 8 +10 градусів. Вдень потеплішає до +15 +17 градусів.

Перші весняні грози: синоптики розповіли, де очікуються опади

Погода в Україні 10 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про те, що Україну накриють зливи і грози.

А також ми розповідали про те, яким областях найбільше не пощастить з погодою в середу, 10 квітня.

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