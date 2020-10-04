Перші ознаки розвитку діабету другого типу: на них часто не звертають уваги

Діабет другого типу дуже часто діагностують вже в дуже занедбаному стані або хвороба виявляється випадково при обстеженні з іншої причини. Ця хвороба підступна тим, що може довгий час не проявлятися явними симптомами та на перші ознаки люди зазвичай не звертають уваги.

Медики назвали три основних симптоми, які говорять про те, що починає розвиватися діабет. Якщо ви у себе їх виявили, то це привід негайно звернутися до лікаря і пройти відповідне обстеження, пише видання MedicForum.

Діабет другого типу – це захворювання, яке характеризується високим рівнем цукру в крові. Його рання діагностика і лікування може істотно поліпшити якість життя людини, знизити ризик розвитку серйозних ускладнень, таких як судинні патології, серцеву та ниркову недостатність і розвитку більш важких форм діабету. Медики назвали ознаки, які вказують на розвиток діабету.

Підвищена спрага. Її провокує велику кількість цукру (глюкози) у крові. При захворюванні діабетом другого типу організм не може правильно використовувати цукор з їжі і його надлишок накопичується в крові. Це змушує нирки працювати на межі, щоб відфільтрувати та ввібрати його. Коли вони не справляються з навантаженням, тіло починає виводити надлишки глюкози з сечею, витягаючи для цього максимум рідини з тканин. В результаті виникає зневоднення, яке тягне за собою підвищене відчуття спраги.

Часте сечовипускання. Постійне бажання сходити в туалет і підвищена спрага – два головні ознаки діабету 2 типу. Сечовипускання пов'язано з постійною спрагою. Взаємозв'язок простий – чим більше людина п'є, щоб втамувати спрагу, тим інтенсивніше він починає бігати в туалет.

Відчуття втоми. Чому при діабеті 2 типу підвищується рівень цукру в крові? Це відбувається в результаті дефіциту гормону інсуліну, який контролює надходження глюкози в кров, або через те, що інсулін працює недостатньо ефективно. Коли діабету немає, глюкоза надходить у кров рівномірно, і клітини її використовують для створення енергії та підтримки тонусу. Якщо діабет порушує цей процес, то енергія перестає створюватися плавно. Якщо інсуліну недостатньо або він не працює в нормальному темпі, цукор в крові не може потрапити в клітини, і вони не отримують необхідну їм енергію. В результаті цього процесу людина починає відчувати підвищений стан втоми.

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