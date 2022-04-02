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Перші квітневі вихідні будуть холодні: кому синоптики прогнозують сніг

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Субота 02 квітня 2022 07:55
Перші квітневі вихідні будуть холодні: кому синоптики прогнозують сніг Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчі вихідні буде холодна і неприємна. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря та опади у вигляді дощу, а місцями – з мокрим снігом.

Яка погода чекає українців 2 і 3 квітня – читайте в матеріалі нижче.

На сході країни в суботу температура вдень буде дуже висока, місцями до +19 градусів. Однак синоптики прогнозують посилення вітру до штормових значень, 15-20 м / с. також очікуються сильні дощі, можливі зливи.

У неділю погода почне змінюватися, температура повітря впаде, до +5 +11 градусів, очікується дощ, місцями можливий дощ з мокрим снігом. До понеділка температура повітря впаде ще на кілька градусів, йтиме сніг.

У південних областях пориви вітру можуть досягати 20-24 м/с.у суботу прогріється до +15 градусів, але йтиме дощ. У неділю очікується від +7 до +11 градусів і йтиме сильний дощ.

У понеділок опади підуть, але буде холодно, вдень прогріється максимум до +9 градусів. Вночі очікується близько + 2 градусів.

На півночі 2 квітня йтиме сильний дощ, температура вдень очікується не більше +5 градусів. У неділю буде ще холодніше, близько +2 градусів, вночі близько нуля. Вдень синоптики прогнозують мокрий сніг і сніг з дощем.

До понеділка опади вщухнуть, але буде холодно. Вночі від -1 до 0 градусів, вдень +5 +6 градусів.

Холодна погода чекає і жителів західних областей. У суботу пройде мокрий сніг і сніг з дощем. Вночі близько 0, вдень до + 4 градусів. У неділю синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, вночі від -1 до 0 градусів, вдень близько +2 градусів.

До понеділка опади вщухнуть, але очікується похмура погода, вдень від +3 до +5 градусів.

В Києві у суботу пройде сильний дощ, вночі близько + 5 градусів, вдень до + 7 градусів. У неділю пройде мокрий сніг і сніг з дощем. Температура повітря в столиці коливатиметься в межах +1 +3 градуси.

У понеділок вигляне сонце, проте в столиці буде досить холодно, від 0 до +5 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату приходу справжнього весняного тепла.

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