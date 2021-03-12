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Перша вакцинована в Україні лікар розповіла про "шкоду" та різницю Covishield і AstraZeneca

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 13:25
Перша вакцинована в Україні лікар розповіла про "шкоду" та різницю Covishield і AstraZeneca Медик розповіла, як перенесла вакцинацію (фото: Прес-служба київської обл. Адміністрації)
Автор: Людмила Жукова

Ольга Кобевко працює лікарем-інфекціоністом в Чернівецькій обласній лікарні. Вона однією з первіх вакцинувалося індійською вакциною Covishield і зараз розповіла про побічні дії.

Про це медик розповіла в інтерв'ю "Фактам".

"Було незначне підвищення температури, відчувала біль у місці ін'єкції. Потім це минуло. Температура піднімалася до 37,3, але я її навіть не відчувала. Знаю про неї тільки тому, що перевіряла її кожні дві години, щоб розуміти, як діє вакцина", - повідомила Ольга.

Медик розповіла, що категорично неправильно говорити, що індійська вакцина - це щось погане і неякісне.

"Вакцина Covishield виготовлена в Індійському інституті сироватки по ліцензії оригіналу — AstraZeneca. Це означає, що створюється абсолютно аналогічний препарат, але тільки на потужностях іншого заводу. Вироблений за ліцензії препарат повністю відповідає складу оригіналу — не може бути відмінностей ні в кількості, ні у якості компонентів. Тому Covishield і AstraZeneca абсолютно ідентичні. Вакцину виробляють в Індії, тому що заводських потужностей AstraZeneca не вистачає для того, щоб одночасно забезпечити препаратом велику кількість країн. А розподіл відбувається залежно від економічного благополуччя кожної країни", - розповіла Кобевко.

Індійську вакцину закупили й в благополучній Канаді, зазначає Ольга.

"Повертаючись до Covishield, варто сказати, що в Індії знаходиться більшість потужностей відомих фармакологічних фірм, тому що в Індії дешева робоча сила. Але це не означає, що препарати, які там роблять, неперевірені або неякісні. У тому ж Інституті сироватки виробляють безліч вакцин і препаратів, якість яких ні в кого не викликає сумнівів", - резюмувала вона.

Як ми писали раніше, волонтер і ветеран АТО Олена Білозерська після вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield розповіла про своє самопочуття і побічні ефекти.

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