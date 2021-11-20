Первая помощь при ДТП: что должен знать и уметь каждый водитель

Среднестатистический водитель не может оказать квалифицированную медицинскую помощь, но набор базовых знаний поможет серьезно увеличить шансы на выживание пострадавшего.

В правилах дорожного движения указывается, что оказать первую помощь при ДТП должен уметь каждый водитель.

Какую помощь должен при ДТП уметь оказывать каждый водитель, рассказали в материале Bigmir.Auto.

На дорогах Украины ДТП происходят ежедневно и часто в них страдает не только автомобиль, но и люди.

Порой скорая помощь попадает на место аварии только через 15 минут и позже, а помощь пострадавшему нужна немедленно.

Как должен действовать водитель при ДТП

Убедиться в личной безопасности

Создать безопасные условия для оказания первой помощи

Выставить предупредительные знаки на дороге для других водителей

Определить количество пострадавших и тяжесть их травм

Позвонить на горячую линию 103

Первым помощь нужно оказать тому, у кого травма тяжелее

Кровотечение

Нужно определить, есть ли у пострадавшего кровотечение. Внимательно осмотреть голову, шею и грудь, потом живот и таз, потом конечности. Постараться определить вид кровотечения.

Артериальное. Кровопотеря будет быстрая, струя крови идет небольшим фонтаном, под одеждой будет быстро расплываться пятно крови.

Венозное. Более слабое кровотечение, имеет темно-вишневый цвет, вытекает из раны небольшим ручейком. Самое опасное венозное – из области шеи.

Капиллярное. Такое кровотечение бывает при сильных ссадинах и царапинах и угрозы для жизни обычно не представляет.

Смешанное. Может быть при серьезных ранах на конечностях. Самое опасное, когда при наличии других травм есть артериальное кровотечение и его сложно обнаружить.

При артериальном кровотечении нужно наложить жгут выше раны на 5-7 см. Жгут нужно наложить на повязку или одежду. Потом записать время наложения и следить, чтобы жгут не закрывала одежда.

При венозном нужно наложить сильно давящую повязку. Если нет такой возможности – сильно надавить на рану пальцами.

Переломы

Место перелома нужно зафиксировать (минимум на два сустава). Подойдет шина или любой твердый предмет, который нужно наложить без изменения положения конечности.

При открытом переломе нужно остановить кровотечение и приложить стерильную повязку. На рану рекомендуется прикладывать холод. После этого нужно зафиксировать конечность в двух местах.

Если есть подозрение на перелом грудной клетки, то нужно остановить кровотечение и загерметизировать разрыв, чтобы человек мог дышать.

При подозрении на перелом позвоночника – пострадавшего нельзя трогать, переносить, менять его положение. При извлечении из транспорта его нужно уложить на ровную поверхность.

При травмах таза нужно положить пострадавшего на спину и слегка согнуть разведенные ноги, на область таза приложить холод.

При травмах и переломах ребер нужно зафиксировать пострадавшего в полусидящем положении и в том, в котором ему будет удобно дышать.