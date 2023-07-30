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Первый в Украине. В Ирпени построят дом, напечатанный на 3D принтере (фото)

Вот так будет выглядеть дом, напечатанный на 3-D принтере (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

В Ирпени планируют построить первый в Украине частный дом, который напечатают на 3D-принтере отечественного производства. Благотворительный проект реализуют для вдовы военного, погибшего под Бахмутом.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.

Что известно о проекте

Работы по реализации проекта уже официально стартовали. Городской совет подписал меморандум, предоставил технику для демонтажа предыдущего сооружения на участке и подготовил все для строительства.

В ближайшее время строители уже заложат фундамент и приступят к печати дома.

Основание дома планируют напечатать всего за 5 суток. В плане строительства предусмотрена комната безопасности с усиленными бетонными стенами. Также постройка будет иметь все коммуникации, а придомовую территорию должным образом обустроят.

Строительство нового дома реализуется для семьи Натальи. Многократные попадания в начале полномасштабного вторжения полностью разрушили дом в Ирпени, в котором жила женщина с мужем Ярославом и двумя дочерьми.

После освобождения Ирпеня Ярослав пошел на фронт и погиб под Бахмутом.

Вот так будет выглядеть "напечатанный" дом (скриншот с видео)

Отметим, что подобное строительство является распространенной практикой в мире и показало хорошие результаты. В Украине это будет первый опыт возведения частного дома.

Строительство состоится при поддержке благотворительного фонда "Объятия нации".

Ранее мы делились фото проекта остановок-укрытий, который разработали украинские архитекторы.

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