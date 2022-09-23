Первые симптомы рака поджелудочной, которые можно пропустить

, рак поджелудочной железы редко выявляют на ранних стадиях, когда он наиболее излечим. Это потому, что он часто не вызывает симптомов, пока не распространится на другие органы.

Как говорят в Национальном институте рака, более чем в 80% случаев рак поджелудочной железы диагностируется только после того, как он вторгнется в соседние ткани или распространится на другие органы.

К сожалению, всего около 10% людей с раком поджелудочной железы будут жить через 5 лет после установления диагноза.

А вот около 40% людей, у которых диагностирован рак до того, как он распространился за пределы поджелудочной железы, имеют шанс оставаться в живых через 5 лет. Поэтому очень важно вовремя выявить заболевание, обратив внимание на такие ранние симптомы.

Боль в животе или спине

Ранние симптомы рака поджелудочной железы обычно нечетки и включают боль в животе и спине. Поджелудочная железа находится глубоко в брюшной полости, и именно поэтому опухоли трудно обнаружить.

Желтуха

Легкое пожелтение кожи или глаз может быть ранним симптомом рака поджелудочной железы.

Это может произойти, когда опухоль блокирует желчный проток, соединяющий поджелудочную железу с печенью.

"Повышенный уровень билирубина в крови не только вызывает пожелтение кожи и глаз, но также может вызвать кожный зуд, темную мочу и светлый или глинистый стул", - сообщает издание Pancreatic Cancer Action Network.

Развитие диабета

Важной работой поджелудочной железы является производство инсулина. Этот гормон контролирует количество сахара в крови.

По данным Национального института рака, у некоторых людей диабет может быстро развиться из-за проблем с поджелудочной железой.

Изменения стула

Обращайте внимание на изменения, ведь большое количество жира в кале может вызвать плохие изменения.

"Это случается, если рак поджелудочной железы повлиял на ваше пищеварение, поэтому жир в вашей пище не переваривается должным образом", - уточнили в Pancreatic Cancer UK.