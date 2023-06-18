Первые деньги: где и как подросткам найти подработку на лето

Могут ли подростки работать легально

Начиная с 16-летнего возраста, парни и девушки имеют право устроиться на работу без согласия взрослых. Подростки от 14 лет должны предоставить письменное согласие хотя бы одного родителя. Дети этого возраста могут выполнять легкую работу, что не вредит здоровью.

Подростки до 16 лет не имеют права работать более 24 ч в неделю, до 18 лет - 36 ч.

По закону несовершеннолетние не имеют права выполнять тяжелую работу и работать во вредных условиях. Уволить несовершеннолетнего можно только с согласия службы по делам детей.

Как найти работу и сколько можно заработать

Прежде всего, следует определить, что ребенок умеет делать и чем бы хотел заняться. А уже после этого приступать к поискам работы.

Самый простой вариант - расспросить знакомых, не нужно ли им на работу помощников. Это могут быть продавцы кваса, курьеры, помощники на кухню в ресторане или промоутеры. Оплата за такую работу зависит от города. К примеру, в Киеве за раздачу флаеров платят от 75 грн/час.

Если ребенок любит животных, может за деньги выгуливать небольших собак. Лучше всего расклеить объявления в своем микрорайоне и найти клиентов среди местных. В столице за такие услуги ребята заработают от 50 грн/час.

Если подросток хорошо учится и имеет хорошие знания (например, знает английский или компьютерные программы), вполне может себя попробовать в роли репетитора для детей младшего и среднего школьного возраста. Стоимость услуг подросток может определить сам, такие занятия могут стоить от 100 грн/час.

Популярным вариантом заработка сейчас является работа онлайн. Самые распространенные вакансии, с которыми может справиться подросток - модератор сайта, редактор фото, администратор онлайн-магазина, расшифровщик аудио-файлов. Много таких предложений есть на платформах по поиску работы и различным Telegram-каналах.

Однако здесь нужно очень осторожно подойти к выбору работы, потому что в сети очень много мошенников. Лучше такую вакансию подобрать с родителями или вообще по рекомендации знакомых.

Также ребенок может попытаться делать дома хендмейд вещи и продавать их в интернете. Среди подростков сейчас очень популярны плетения из бисера разнообразных украшений и брелоков, а еще изготовление из нитей мягких игрушек и т.д.