RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пэрис Хилтон очаровала блестящим новогодним платьем (видео)

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлия Любченко

Пэрис Хилтон любит удивлять своих поклонников яркими образами, особенно в розовых оттенках. Но на этот раз женщина показала новогодний наряд.

О том, какое платье выбрала Хилтон, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТикТок звезды.

Пэрис Хилтон показала новогоднее платье

Пэрис Хилтон еще с 200-х годов стала "иконой стиля", поскольку она никогда не боялась быть собой и одеваться так, как она сама желает, тем самым создавать модные тенденции.

Наряды Пэрис из нулевых выглядели горячо, стильно, ярко и интересно. Однако ее стиль всегда был продуманным и разнообразным. Казалось, ей действительно нравилось быть собой. Что особенно актуально сейчас, в отфильтрованном мире, стремящемся к идентификации каждого из нас.

Все годы своей популярности Пэрис Хилтон продолжала подтверждать свою особенность и уникальность. И сейчас тоже продолжает это делать.

Например, на днях артистка продемонстрировала настоящий новогодний образ, который может вернуть в детство, ведь он так мил.

Пэрис одела серебряное платье в форме "колокольчик", когда-то такие платья и юбки были очень модными и сегодня звезда решила его воплотить. Это платье облеплено звездочками, являющимися его частью.

Скриншоты

Хилтон выглядит в этом лугу как новогодняя елка, поскольку свой образ она еще дополнила серебряными туфлями челноками и солнцезащитными очками.

Волосы артистка решила собрать в высокий хвост, но предварительно накрутила красивые и элегантные локоны. Это выглядит очень романтично и гармонично дополняет праздничный образ, который должен быть нежным и спокойным.

Видео в этом рождественском образе звезда выложила в социальную сеть ТикТок, где успела за несколько секунд показать его со всех сторон. А вот на днях женщина показала, как она украсила свой дом и елку.

@parishilton I had a blast at @iHeartRadio’s Jingle Ball! Celebrating Sliv-mas all winter long! #Slivmas #ThatsHot original sound - ᴍᴜʟᴛɪ ꜰᴀɴᴅᴏᴍ ᴇᴅɪᴛꜱ

Раньше мы рассказывали о том, что Пэрис Хилтон показала, как украсила свой дом к Рождеству.

Также читайте наш материал о том,как Андре Тан пригласил Пэрис Хилтон в Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый годПэрис Хилтон