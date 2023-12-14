Пэрис Хилтон очаровала блестящим новогодним платьем (видео)

Пэрис Хилтон показала новогоднее платье

Пэрис Хилтон еще с 200-х годов стала "иконой стиля", поскольку она никогда не боялась быть собой и одеваться так, как она сама желает, тем самым создавать модные тенденции.

Наряды Пэрис из нулевых выглядели горячо, стильно, ярко и интересно. Однако ее стиль всегда был продуманным и разнообразным. Казалось, ей действительно нравилось быть собой. Что особенно актуально сейчас, в отфильтрованном мире, стремящемся к идентификации каждого из нас.

Все годы своей популярности Пэрис Хилтон продолжала подтверждать свою особенность и уникальность. И сейчас тоже продолжает это делать.

Например, на днях артистка продемонстрировала настоящий новогодний образ, который может вернуть в детство, ведь он так мил.

Пэрис одела серебряное платье в форме "колокольчик", когда-то такие платья и юбки были очень модными и сегодня звезда решила его воплотить. Это платье облеплено звездочками, являющимися его частью.

Скриншоты

Хилтон выглядит в этом лугу как новогодняя елка, поскольку свой образ она еще дополнила серебряными туфлями челноками и солнцезащитными очками.

Волосы артистка решила собрать в высокий хвост, но предварительно накрутила красивые и элегантные локоны. Это выглядит очень романтично и гармонично дополняет праздничный образ, который должен быть нежным и спокойным.

Видео в этом рождественском образе звезда выложила в социальную сеть ТикТок, где успела за несколько секунд показать его со всех сторон. А вот на днях женщина показала, как она украсила свой дом и елку.