Период ретроградного Меркурия станет потрясением: кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее

Гороскоп на ближайшие три недели предупреждает, что начался период ретроградного Меркурия. И эта планета имеет способность влиять на жизнь и дела людей. Для некоторых представителей зодиакального созвездия ближайшие недели станут потрясением.

Кому из знаков Зодиака стоит проявить осторожность в период ретроградного Меркурия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Близнецы

Вашим знаком управляет Меркурий, поэтому все изменения этой планеты для вас имеют большое значение. В этот раз Меркурий повлияет на сферу близости и финансовые инвестиции. Вы можете столкнуться с глубокой чувствительностью, особенно связанной с нерешенными проблемами из вашего прошлого. Именно сейчас вы имеете возможность решить эти затянувшиеся вопросы.

С 23 декабря проявите осторожность в зоне партнерства. Может быть запутанная динамика в ваших отношениях и увеличение вероятности недопонимания. Есть вероятность пересечься с бывшим партнером. Эта встреча может заново открыть прошлые главы или дать шанс окончательно завершить историю.

Дева

Меркурий - ваша правящая планета, поэтому влияние будет очень велико. Ретроградный цикл начнется в сфере любви, романтики и самовыражения. Это период воссоединения со своими увлечениями и размышлений, что действительно мотивирует и волнует вас. На этом этапе вы можете вернуться к прошлым отношениям или увлечениям, предлагая понимание того, как ваши желания и стремления изменились с течением времени.

С 23 декабря эмоции начнут повышаться, и непонятные ситуации переместятся в сферу дома и семьи. Вы можете погрузиться в детские воспоминания, которые сложнее будет обработать. Может возникнуть недопонимание внутри вашей семьи, что создать напряженную атмосферу.

Стрелец

Ближайшие недели потребуют внимательного подхода к вашим финансам, поскольку Меркурий будет влиять на вашу денежную стабильность. Цикл начнется в сфере ваших финансов, материального имущества и вашего чувства безопасности. Этот период заставит вас задуматься о своей самооценке и оценить, соответствуете ли вы личным стандартам, которые для себя установили.

Вы можете обнаружить, что используете деньги как средство для укрепления своей уверенности. Этот ретроградный период - идеальное время для переоценки и исправления любых нездоровых финансовых привычек, которые связывают самооценку с вашим банковским счетом. А во второй половине Меркурия избегайте принятия каких-либо важных или импульсивных решений относительно своей внешности, так как ожидается затуманенное восприятие вашей личности.

Козерог

Ретроградный Меркурий окажет на вас глубокое влияние. Фаза начнется в вашем первом доме "я", принося с собой типичные проблемы неудач, неудобств и замешательства. Это может повлиять на то, как вы воспринимаете свою личность и личные убеждения. В этот период постарайтесь избегать чрезмерного анализа того, кто вы есть. Чрезмерные вопросы могут привести к большей неопределенности, чем ясности.

Самое время проявить гибкость и позволить себе свободу исследовать различные аспекты своей личности. Не каждый аспект вашей жизни требует жесткого долгосрочного плана. Во второй части периода интенсивность начнет ослабевать, но не стоит ждать возврата к полной легкости. Вас ждет период глубокого самоанализа.