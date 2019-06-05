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Перила давно повинні були замінити: в Калуші дитина вилетіла з мосту

STYLERЖиття    05.06.2019 - 18:32
Перила давно повинні були замінити: в Калуші дитина вилетіла з мосту
У Калуші дитина постраждала через міст (Колаж РБК-Україна)

Дівчинка притулилася до поручнів мосту в центрі міста і відразу полетіла вниз

У Калуші чотирирічна дитина отримала серйозну травму в результаті падіння з моста в центрі міста. Деталі події повідомляє видання "Вікна".

Трагедія сталася у вівторок, 4 червня в центрі міста Калуш, біля перехрестя вулиць Дзвонарська-Сивецька та проспекту Лесі Українки. Чотирирічна дівчинка, яка гуляла разом з мамою, притулилася до поручнів мосту і разом з ними полетіла в яму.

На місце події негайно викликали швидку медичну допомогу і дитину госпіталізували. Лікарі діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої. На даний момент її стан оцінюють, як задовільний і медики кажуть, що загрози її життю немає. Заступник головного лікаря Калуської ЦРЛ Валерій Паляниця зазначив, що наслідки такого падіння могли бути і набагато серйозніше.

 

Дитина впала разом з перилами мосту в Калуші (vikna.if.ua)

Міст у центрі Калуша вже давно став проблемним. У минулому році камери спостереження зафіксували трьох юнаків, які розхитали і звалили перила мосту. Причому особливих труднощів їм це зробити не склало, перила звалилися буквально за пару хвилин.

Комунальники швидко повернули перила на місце, але судячи з усього, вирішили їх не зміцнювати.

Міст знаходиться на балансі комунального підприємства "Калушавтодор". Директор цього підприємства Микола Барченко відмовився коментувати ситуацію.

В управлінні ЖКГ Калуша зазначили, що згідно з нормами, термін експлуатації огорож моста становить 20 років, але на цьому мосту вони служать вже набагато довше, а в комунальному підприємстві нічого не зробили для того, щоб убезпечити місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Переяслав-Хмельницькому попрощалися з п'ятирічним Кирилом Тлявовим, якого застрелили поліцейські.

А також розповідали про те, що в Одесі жінку з дитиною побив ногами фанат "російського світу".

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