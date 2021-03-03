Переведення годинників: по якому часу будуть жити українці і коли буде останній перехід

"За" проголосували 277 народних депутатів. Якщо законопроєкт підтримають у другому читанні, то в Україні відмовляться від переведення годинників вперед або назад. Таким чином Україна залишиться на "зимовому" часі.

Але на "літній" час у кінці березня годинник все ще потрібно буде переводити в ніч з 27 на 28 число (на годину вперед). А ось в жовтні 2021 року в ніч з 23 на 24 жовтня може бути останній переклад годин (на годину назад).

"Кожен рік перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня... Сподіваємося, що у разі підтримки Верховною радою, це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім, оскільки в законопроєкті чітко передбачено, що сезонний перехід часу не застосовується", - йдеться в пояснювальній записці.

Автор законопроєкту перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук. За його словами, доведено, що переведення годинників не допомагає заощадити електроенергію.

В Україні годинники переводять відповідно до постанови уряду від 1996 року. Це відбувається в останню неділю березня (на годину вперед - "літній" час) і в останню неділю жовтня (на годину назад - "зимовий" час).

Варто зазначити, що щорічно час переводять близько 60 країн. Але більшість (приблизно 140) ніколи не переводили годинник, або ж відмовилися від цього.

Крім того, Європейський парламент у 2019 році також підтримав скасування сезонного переведення годинників з 2021 року. Це було пов'язано з голосуванням жителів ЄС, 84% з яких відмовилися від переведення годинників.