Перестаньте вірити в хайп! Лікар жорстко звернувся до людей через маски

Відомий ізраїльський лікар Борис Бриль звернувся до людей з приводу носіння масок під час пандемії коронавірусу. Він записав відео і закликав людей не порушувати правила і рекомендації медиків.

Він зазначив, що у всьому світі захворіло вже понад один мільйон двісті тисяч осіб. У нашій країні вже практично у кожного є знайомі, які захворіли, важко перенесли COVID-19 або навіть загинули від ускладнень.

Бриль звернувся до тих людей, які стверджують, що коронавірус – це всесвітня змова і вважають, що маски носити не обов'язково, оскільки в них важко дихати й вони не допомагають. Він звернув увагу на те, що у більшості людей немає медичної освіти, і вони не можуть з усією впевненістю говорити про медицину і для того, щоб хоч трохи розібратися в питанні, варто почитати статті авторитетних досліджень, які є у вільному доступі.

"Ви любите тільки себе! Ви замість того, щоб дотримуватися рекомендацій, думаєте, що це якась змова. Нікому ж не важко надіти маску, вона не приносить шкоди. Ми, лікарі, живемо з цим багато років. Ніякого гіперкапне або те, що називається порушенням дихання, нема у нас. Ніхто з вас не знає механізми вентиляції, механізми дихання", - сказав лікар.

Він пояснив, що відмова від носіння масок породжує горе інших людей, оскільки навіть безсимптомні носії вірусу можуть заразити іншу людину.

"Ви не любите нікого, крім себе. Вам обов'язково потрібно сходити на день народження і з усіма обійнятися. Можна ж піти святкувати, але дотримуватися правил. Соціальної дистанції. Можна надіти маску, нічого не трапиться з людиною. Можна випрати маску, можна багаторазову. І тим самим зупинити цей величезний колапс медичної системи, який може статися. Але ні, люди воліють розводити демагогію в тих речах, в яких нічого не розуміють, а не слідувати простим правилам", - сказав Бриль.

Він закликав не вірити в хайп і чудеса, не вірити фейкам і різним неперевіреним чуткам про коронавірус. Бриль попросив довірити цю справу професіоналам, а звичайним людям потрібно тільки дотримуватися правил, слухати рекомендації лікарів, берегтися і берегти своїх близьких.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли зв'язок між відмовою від масок і проблемами психічного характеру.

А також повідомляли про те, що в Україні прийняли закон про штрафи за відсутність масок в громадських місцях.