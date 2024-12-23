Перестаньте это делать! 10 вредных привычек, которые "убивают" вашу бытовую технику

Стирка одежды с вещами в карманах

Снова ваша стиральная машина издает странный звук? Всегда стоит быть осторожным при стирке, иначе можно повредить внутренний барабан или другие механизмы стиральной или сушильной машины.

Вытаскивайте монеты и другие предметы из карманов перед стиркой. Тот же принцип касается тканей с металлическими элементами. Рекомендуется стирать такие вещи, как шторы с металлическими люверсами, в защитных мешках для одежды или аналогичных решениях.

Неразумное управление содержимым холодильника

Знаете ли вы, что хорошо заполненный холодильник на самом деле сохраняет холод более эффективно, чем почти пустой? Это правда, но переполнять холодильник и морозильник тоже не стоит.

Ваш холодильник использует вентиляционные отверстия для поддержания циркуляции холодного воздуха внутри. Постарайтесь не блокировать эти важные механизмы, особенно в морозильной камере.

Не стоит переполнять холодильник и морозилку (иллюстративное фото: Freepik)

Использование неправильных чистящих средств

Правильная чистка бытовой техники с использованием подходящих средств гарантирует долгий срок службы. Забота в этом вопросе максимально увеличивает вашу инвестицию и позволяет технике работать как новая.

Бытовые предметы, предназначенные для работы при высокой температуре, такие как конфорки на плите или старые радиаторы, следует чистить в соответствии с инструкциями производителя. Если сомневаетесь, рекомендуется обратиться к официальному сайту бренда для получения дополнительной информации и предотвращения коррозии и других проблем.

Правильная чистка бытовой техники гарантирует долгий срок службы (иллюстративное фото: Freepik)

Перегрузка стиральной и посудомоечной машины

Полупустая посудомоечная машина может показаться расточительством. Однако дополнительный воздух обеспечивает более качественную мойку каждой посуды. Много моющего средства и воды, а также больше пространства между посудой означают более чистые результаты при каждой мойке.

Стиральная машина также должна использоваться в соответствии с инструкциями производителя, чтобы обеспечить оптимальную работу. Умеренная загрузка поможет машине работать эффективно и не выйдет из строя из-за перегрузки, включая лишнюю воду.

Не перегружайте посудомоечную машину (иллюстративное фото: Freepik)

Оставление ворса в сушилке

Оставление ворса в фильтре делает сбор остатков ткани сложнее для устройства. Это также представляет опасность возгорания. Если не чистить его слишком долго, можно заблокировать вентиляционную трубу, что приведет к неприятным последствиям.

Использование тяжелых чугунных кастрюль на керамической плите

Керамические плиты элегантны и роскошны, но требуют времени, внимания и денег на обслуживание. Они легко могут поцарапаться или быть повреждены посудой с грубым дном, как чугунные кастрюли.

Тем, кто уже обладает такой плитой, рекомендуется использовать кастрюли и сковородки с гладким дном и избегать их перемещения по поверхности.

Если вы предпочитаете готовить в чугунной посуде, лучше выбрать обычную плиту, а не стеклянную или керамическую.

Использование грязной духовки

Это не только ваша обычная духовка. Грязные микроволновки, тостеры и другие устройства, использующие тепло, такие как классические тостеры, также нуждаются в регулярной чистке и обслуживании.

Даже если вы очень аккуратно используете духовку, масло и частицы пищи могут оседать внутри и сгорать при каждом последующем использовании. Это не только неприятно, но также может снизить эффективность нагревательных элементов устройства.

Сохраняйте духовку в чистоте (иллюстративное фото: Freepik)

Слишком много средства для стирки в стиральной машине

Эта распространенная привычка не только приводит к большому количеству пены, но и не является оптимальной для работы стиральной машины, которая должна использовать минимальное количество моющего средства для наилучших результатов.

Если вам не нравится ощущение скользящего барабана, попробуйте уменьшить количество моющего средства. Также стоит рассмотреть использование натуральных брендов без красителей и других вредных добавок. Это полезно для машины и еще более полезно для вас и вашей семьи.

Не добавляйте слишком много средства для стирки в машинку (иллюстративное фото: Freepik)

Пуск горячей воды в измельчатель

Напротив, горячая вода растворяет жир и сало, которые могут забить трубы и вызвать неприятные запахи. Лучше использовать холодную воду. Для очищения можно применять уксус, соду и лимоны - эти кислоты помогут удалить накопившуюся грязь и запахи.

Оставление фильтров воздуха без замены

Фильтры воздуха можно найти повсюду в современном доме - от вентилятора над плитой до отопительной системы. Чем больше мусора забивает фильтры, тем труднее работает оборудование, чтобы компенсировать нагрузку.

Это один из самых важных советов по обслуживанию дома. Это экономит энергию, снижает затраты и помогает вам максимально эффективно использовать практически все бытовые приборы. Чистый воздух в доме - еще один огромный бонус.