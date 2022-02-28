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"Перестаньте пи*дити росіян": у Єгипті погрожують українцям в готелях

Автор: Людмила Жукова

У Єгипті українцям, які застрягли в готелях, погрожують виселенням. Вся справа в тому, що наші громадяни мстять росіянам і просто б'ють їх.

Про це повідомляє УНІАН.

На відео співробітниця готелю розповіла, що в готелях скаржаться на агресивних українців, які не стримують себе в емоціях. Їх просто погрожують виселити на вулицю.

Агент дуже попросила українців "не пи*дити росіян".

"Шановні українці, які масово б'ють росіян в готелях Єгипту. Вас дуже просять зупинитися", - сказано під відео.

"Готелі виженуть вас на вулицю, або посадять у в'язницю, за те що ви робите там такі речі. Я вже втомилася від дзвінків", - повідомила співробітниця готелю.

Очевидно, інциденти з побиттям громадян РФ відбувалися вже неодноразово. Згодом жінка додала, що виселятимуть українців через те, що в результаті бійок псується майно готелю і ламаються меблі.

Як ми раніше писали, у Генштабі розповіли про вчинки окупантів, за які ворог буде горіти в пеклі.

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Російська Федерація