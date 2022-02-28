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"Перестаньте пи*дить россиян": в Египте угрожают украинцам в отелях

Автор: Людмила Жукова

В Египте украинцам, которые застряли в отелях, угрожают выселением. Все дело в том, что наши граждане мстят россиянам и попросту бьют их.

Об этом сообщает УНИАН.

На видео сотрудница отеля рассказала, что в отелях жалуются на агрессивных украинцев, которые не сдерживают себя в эмоциях. Их попросту грозятся выселить на улицу.

Агент очень попросила украинцев "не пи*дить россиян".

"Уважаемые украинцы, которые массово бьют русских в отелях Египта. Вас очень просят остановиться", - сказано под видео.

"Отели выгонят вас на улицу, или посадят в тюрьму, за то что вы совершаете там такие вещи. Я уже устала от звонков", - сообщила сотрудница отеля.

Очевидно, инциденты с избиением граждан РФ происходили уже неоднократно. Впоследствии женщина добавила, что будут выселять украинцев из-за того, что в результате драк портится имущество гостиницы и ломается мебель.

Как мы ранее писали, в Генштабе рассказали о поступках оккупантов, за которые враг будет гореть в аду.

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