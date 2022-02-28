"Перестаньте пи*дить россиян": в Египте угрожают украинцам в отелях

На видео сотрудница отеля рассказала, что в отелях жалуются на агрессивных украинцев, которые не сдерживают себя в эмоциях. Их попросту грозятся выселить на улицу.

Агент очень попросила украинцев "не пи*дить россиян".

"Уважаемые украинцы, которые массово бьют русских в отелях Египта. Вас очень просят остановиться", - сказано под видео.

"Отели выгонят вас на улицу, или посадят в тюрьму, за то что вы совершаете там такие вещи. Я уже устала от звонков", - сообщила сотрудница отеля.

Очевидно, инциденты с избиением граждан РФ происходили уже неоднократно. Впоследствии женщина добавила, что будут выселять украинцев из-за того, что в результате драк портится имущество гостиницы и ломается мебель.