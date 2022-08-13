Переселенці у Києві отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

Вікторія - переселенка з Харкова. З перших днів війни її рідне місто безперервно потерпає від нищівних обстрілів.

"Живеш одним днем і не знаєш, що буде завтра. Сьогодні ти ідеш в магазин і у тебе все є. А завтра невідомо, як обернеться життя. Можливо, не буде куди повертатися", - каже жінка.

Зрозумівши, що в Харкові залишатися небезпечно, Вікторія з чоловіком та дитиною поїхали з міста. Як тоді здавалося - ненадовго... Спочатку зупинилися в Мукачеві, пізніше переїхали до Києва.

У столичному управлінні соціального захисту населення Дніпровського району Вікторія отримала продуктовий набір від Фонду Ріната Ахметова.

"Я вважаю, що будь-яка допомога потрібна. Велике спасибі за те, що є люди, які допомагають. У наш час важливо бути небайдужим", - подякувала жінка за отриману гуманітарну підтримку від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.