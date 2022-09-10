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Переселенці у Дніпропетровській області отримали продукти від Фонду Ахметова

Фото: переселенці у Дніпропетровській області отримали продукти від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до Дніпропетровщини черговий вантаж із гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє прес-службу фонду.

До нього увійшли 2100 наборів із продуктами тривалого зберігання: цукор, сіль, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд передав до області вже понад 38 тисяч наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Дніпропетровська область