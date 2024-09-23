Переселенцы из Светлодарского общества в Полтаве получают помощь от Фонда Ахметова

В Полтавском хабе для переселенцев из Светлодарского общества продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Эта помощь предназначена для ВПЛ из этого сообщества, которые относятся к незащищенным категориям:

семьи с детьми;

лица с инвалидностью;

пожилые люди;

малообеспеченные семьи.

В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, масло подсолнечное, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.