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Переселенцы из Светлодарского общества в Полтаве получают помощь от Фонда Ахметова

Понедельник 23 сентября 2024 15:56
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Переселенцы из Светлодарского общества в Полтаве получают помощь от Фонда Ахметова Фото: переселенцы из Светлодарского общества в Полтаве получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

В Полтавском хабе для переселенцев из Светлодарского общества продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Эта помощь предназначена для ВПЛ из этого сообщества, которые относятся к незащищенным категориям:

  • семьи с детьми;
  • лица с инвалидностью;
  • пожилые люди;
  • малообеспеченные семьи.

В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, масло подсолнечное, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.

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Ринат Ахметов
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