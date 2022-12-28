ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переселенцы в Запорожье получили продуктовые наборы от Фонда Ахметова

Новина українською →
Среда 28 декабря 2022 13:15
Переселенцы в Запорожье получили продуктовые наборы от Фонда Ахметова Фото: переселенцы в Запорожье получили продуктовые наборы от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова направил в Запорожье еще одну партию гуманитарной помощи для ныне проживающих в городе переселенцев. Груз почти полутысячи продуктовых наборов поступил в "Зеленый центр Метинвест Запорожья".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Внутри каждого набора - продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Офис общественного союза работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт или справку ВПЛ.

С начала полномасштабной войны фонд уже доставил в "Зеленый центр Метинвест Запорожья" более 37 тысяч продуктовых наборов.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье