Переселенцы уязвимых категорий из Луганщины в Харькове получают помощь от Фонда Ахметова

Для переселенцев из Луганской области, которые живут в Харькове, Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы. Выдачи развернулись в местном хабе Попаснянской администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.

Гуманитарная помощь предназначена для ВПЛ из Луганщины уязвимых категорий, а именно:

- пенсионеров, которым более 60 лет

- людей, которые имеют инвалидность.

С 2014 года фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU