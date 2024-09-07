Переселенцы из Мариуполя в Тернополе получают помощь от Фонда Ахметова

Всего в течение лета через центры поддержки Ямариуполь фонд передал людям 20 тысяч продуктовых наборов. В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

В течение 2022-2023 годов для центров "ЯМариуполь" в разных городах Фонд Рината Ахметова передал более 55 тысяч продуктовых наборов и 40 тысяч гигиенических наборов.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU