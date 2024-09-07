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Переселенцы из Мариуполя в Тернополе получают помощь от Фонда Ахметова

Переселенцы из Мариуполя в Тернополе получают помощь от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мариупольцы, живущие в разных городах, продолжают получать поддержку от Фонда Рината Ахметова. В хабе "ЯМариуполь" в Тернополе развернулись выдачи наборов с продуктами длительного хранения.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на уведомление фонда.

Всего в течение лета через центры поддержки Ямариуполь фонд передал людям 20 тысяч продуктовых наборов. В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

В течение 2022-2023 годов для центров "ЯМариуполь" в разных городах Фонд Рината Ахметова передал более 55 тысяч продуктовых наборов и 40 тысяч гигиенических наборов.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU

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Мариуполь